Чем запомнился зрителям Сергей Гладков

Гладков был известен зрителям по ролям Мужика из «Деревни дураков», диспетчера из «Крутого пике» и других. В юности он учился в Одесском политехническом институте на факультете машиностроения и робототехники, но больше интересовался клоунским искусством. Об этом пишет Общественная служба новостей.