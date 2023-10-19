Чем запомнился зрителям Сергей Гладков

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Гладков был известен зрителям по ролям Мужика из «Деревни дураков», диспетчера из «Крутого пике» и других. В юности он учился в Одесском политехническом институте на факультете машиностроения и робототехники, но больше интересовался клоунским искусством. Об этом пишет Общественная служба новостей.
В студенческие годы Гладков организовывал спектакли в институте, а потом прошел курсы режиссуры и пантомимы. В 1985 году он создал клоунскую группу «Пантофон», которая позже превратилась в «Магазин Фу», из которого возник тележурнал «Каламбур».
Передача «Каламбур» состояла из коротких юмористических зарисовок, таких как «Деревня дураков» и «Крутое пике». Она пользовалась большой популярностью у зрителей. После закрытия передачи Гладков занялся сценарной работой и звукорежиссурой.
Гладков также сыграл роли в других зарисовках, таких как «Бар Каламбур, Железный капут» и «Байки из лазарета». Он продолжал работать в индустрии развлечений, занимаясь сценарием и звукорежиссурой фильмов, сериалов и юмористических передач. В одном из проектов — мультфильме «S.O.S.» — Гладков перенес персонажей Мужика и Моряка из «Деревни дураков» в двухмерный мир.