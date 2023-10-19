Без резкого старта: как правильно начать заниматься спортом с нуля

Сначала новичку нужно пройти физическое и медицинское обследование, чтобы узнать, все ли в порядке с его организмом. Исходные данные очень важны при начале тренировок. Если вес человека выше нормы, то ему не рекомендуется начинать с сильных нагрузок и упражнений на силовую выносливость, а также избегать рывковых, плиометрических и прыжковых движений, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе и не вызвать мышечную боль.