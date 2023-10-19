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Без резкого старта: как правильно начать заниматься спортом с нуля

Без резкого старта: как правильно начать заниматься спортом с нуля

19 октября 2023, 08:49
Фото: 1MI
Для успешного начала занятий спортом необходимо провести физкультурную и медицинскую диагностику, избегать резкого старта и силовых нагрузок.

Фитнес-тренер Сердар Каррыев поделился своими рекомендациями о том, как новичкам начать заниматься спортом, будь то теннис, футбол, тренажерный зал или бег по утрам. По его мнению, правильное начало играет ключевую роль в достижении успеха, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сначала новичку нужно пройти физическое и медицинское обследование, чтобы узнать, все ли в порядке с его организмом. Исходные данные очень важны при начале тренировок. Если вес человека выше нормы, то ему не рекомендуется начинать с сильных нагрузок и упражнений на силовую выносливость, а также избегать рывковых, плиометрических и прыжковых движений, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе и не вызвать мышечную боль.

По словам тренера, из-за неправильного старта, когда мышцы болят, люди часто перестают заниматься спортом. Это доставляет им дискомфорт в повседневной жизни. В спорте же главное — не торопиться.

После этого тренер предлагает выбрать вид спорта или физической активности, которая придется по душе, и составить план занятий, который будет сбалансированным. Также очень важно правильное питание.

Лучше всего заниматься спортом с партнером или с опытным тренером, который поможет направить на верный путь и даст советы. Активность важна не только для улучшения внешних показателей, но и для здоровья и улучшения качества жизни. Многие новички бросают занятия спортом уже через три месяца, поэтому важно найти мотивацию и правильные идеи, чтобы продолжить заниматься спортом на долгую дистанцию.

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