Без резкого старта: как правильно начать заниматься спортом с нуля

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Фитнес-тренер Сердар Каррыев поделился своими рекомендациями о том, как новичкам начать заниматься спортом, будь то теннис, футбол, тренажерный зал или бег по утрам. По его мнению, правильное начало играет ключевую роль в достижении успеха, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сначала новичку нужно пройти физическое и медицинское обследование, чтобы узнать, все ли в порядке с его организмом. Исходные данные очень важны при начале тренировок. Если вес человека выше нормы, то ему не рекомендуется начинать с сильных нагрузок и упражнений на силовую выносливость, а также избегать рывковых, плиометрических и прыжковых движений, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе и не вызвать мышечную боль.
По словам тренера, из-за неправильного старта, когда мышцы болят, люди часто перестают заниматься спортом. Это доставляет им дискомфорт в повседневной жизни. В спорте же главное — не торопиться.
После этого тренер предлагает выбрать вид спорта или физической активности, которая придется по душе, и составить план занятий, который будет сбалансированным. Также очень важно правильное питание.
Лучше всего заниматься спортом с партнером или с опытным тренером, который поможет направить на верный путь и даст советы. Активность важна не только для улучшения внешних показателей, но и для здоровья и улучшения качества жизни. Многие новички бросают занятия спортом уже через три месяца, поэтому важно найти мотивацию и правильные идеи, чтобы продолжить заниматься спортом на долгую дистанцию.