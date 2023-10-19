Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Артефакты времен Средневековья нашли на археологической экспедиции в Серпухове

Артефакты времен Средневековья нашли на археологической экспедиции в Серпухове

19 октября 2023, 12:40
Фото: 1MI
На археологической экспедиции в Серпухове найдены артефакты Средневековья, включая стеклянные бусины, фрагменты браслета, одежды, ножа и керамической посуды, которые помогут узнать больше о жизни и быте людей тех времен.

Окская археологическая экспедиция обнаружила предметы, относящиеся к эпохе Средневековья, в районе деревни Зиброво под Москвой. Исследователи нашли стеклянные бусины, фрагмент браслета, застежки одежды, нож и осколки керамической посуды. Созданные предметы относятся к X–XI векам, то есть времени формирования Древнерусского государства, сообщает 360tv.ru.

Изначально ученые изучали исторические земли Серпухова в 2017 году. Они просмотрели региональные архивы и отчеты о предыдущих исследованиях. Самым важным памятником оказалось Спас-Тешиловское городище, также известное как Пущинское.

Затем команда археологов провела полевые работы, включая разведку, составление топографических планов и раскопки шурфов на различных объектах. Помимо Зиброво, поселений эпохи Средневековья много вдоль реки Оки рядом с каждым населенным пунктом.

Главная цель археологов — понять динамику развития древних поселений и узнать, как люди жили в прошлом и как был организован их быт. В 2023 году планируется расширение раскопок в Зиброво для поиска остатков жилых строений.

Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
Сегодня, 10:58
Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области
Сегодня, 05:51
«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов
Сегодня, 10:50
Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске
Сегодня, 06:47
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00