Артефакты времен Средневековья нашли на археологической экспедиции в Серпухове

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:42
Окская археологическая экспедиция обнаружила предметы, относящиеся к эпохе Средневековья, в районе деревни Зиброво под Москвой. Исследователи нашли стеклянные бусины, фрагмент браслета, застежки одежды, нож и осколки керамической посуды. Созданные предметы относятся к X–XI векам, то есть времени формирования Древнерусского государства, сообщает 360tv.ru.
Изначально ученые изучали исторические земли Серпухова в 2017 году. Они просмотрели региональные архивы и отчеты о предыдущих исследованиях. Самым важным памятником оказалось Спас-Тешиловское городище, также известное как Пущинское.
Затем команда археологов провела полевые работы, включая разведку, составление топографических планов и раскопки шурфов на различных объектах. Помимо Зиброво, поселений эпохи Средневековья много вдоль реки Оки рядом с каждым населенным пунктом.
Главная цель археологов — понять динамику развития древних поселений и узнать, как люди жили в прошлом и как был организован их быт. В 2023 году планируется расширение раскопок в Зиброво для поиска остатков жилых строений.