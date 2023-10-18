Вред и польза пальмового масла

Пальмовое масло получают из мякоти плодов масличной пальмы. Оно содержит жирные кислоты, такие же, как и другие растительные масла. Кроме того, в нем есть каротиноиды — предшественники витамина А и витамин Е, пишет Общественная служба новостей.