Вред и польза пальмового масла

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Пальмовое масло получают из мякоти плодов масличной пальмы. Оно содержит жирные кислоты, такие же, как и другие растительные масла. Кроме того, в нем есть каротиноиды — предшественники витамина А и витамин Е, пишет Общественная служба новостей.
Пальмовое масло состоит на 50% из насыщенных кислот, на 40% из одноненасыщенных и на 10% из полиненасыщенных. В одной столовой ложке пальмового масла содержится около 114 калорий, 14 г жира, 5 г одноненасыщенных жиров и 1,5 г полиненасыщенных жиров.
Противники пальмового масла ссылаются на исследования, проведенные в 80-х годах, которые связывали его употребление с повышением холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако другие исследования привели к выводу, что пальмовое масло не имеет такого вредного влияния на здоровье, если используется в умеренных количествах и правильно обрабатывается.
Также стоит отметить, что повторная термическая обработка пальмового масла делает его опасным для здоровья.
Пальмовое масло содержит полезные вещества, такие как каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А, и витамин Е, который является антиоксидантом. Они способствуют снижению риска онкологических заболеваний.
Однако, людям с повышенным холестерином, атеросклерозом и проблемами с печенью следует уменьшить потребление пальмового масла или полностью исключить его из рациона.