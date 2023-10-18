В течение трех лет: когда человек теряет слух от прослушивания музыки в наушниках

На сегодняшний день многие люди не представляют своей жизни без наушников. Мы слушаем любимую музыку, когда едем на работу, возвращаемся домой или занимаемся бытовыми делами. Однако ученые выяснили, что постоянное прослушивание музыки в наушниках на полной громкости может иметь серьезные последствия для слуха. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор-оториноларинголог Николай Михеев.