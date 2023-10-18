В течение трех лет: когда человек теряет слух от прослушивания музыки в наушниках

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
На сегодняшний день многие люди не представляют своей жизни без наушников. Мы слушаем любимую музыку, когда едем на работу, возвращаемся домой или занимаемся бытовыми делами. Однако ученые выяснили, что постоянное прослушивание музыки в наушниках на полной громкости может иметь серьезные последствия для слуха. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор-оториноларинголог Николай Михеев.
По его словам, люди, которые каждый день несколько часов слушают громкую музыку в наушниках, попадают в группу риска. Использование наушников на полную громкость в течение трех-четырех лет может привести к частичной или полной потере слуха.
Чтобы минимизировать негативные последствия, важно принять несколько мер предосторожности. Врач рекомендует избегать использования внутриканальных наушников, так как они направляют звук прямо на барабанную перепонку. Также не следует слушать музыку на полную громкость и дольше двух часов подряд, а суммарно не более двух-трех часов.
Доктор также советует использовать большие накладные или полноразмерные наушники, которые полностью закрывают ухо. И желательно слушать музыку на 70-80% от максимальной громкости.