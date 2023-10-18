Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Таиланде 25-летний российский турист погиб после падения с крыши

18 октября 2023, 07:14
В Таиланде произошел инцидент с 25-летним российским туристом, который упал с крыши здания. Событие произошло ночью в районе Катху, недалеко от Пхукета. По информации из телеграм-канала Shot, турист вышел из своей квартиры и поднялся на крышу, откуда он и упал.

Тело молодого человека было обнаружено на парковке рядом со зданием. По полученным данным, он получил серьезные травмы головы и переломы конечностей в результате падения. На данный момент нет подтвержденной информации о наличии признаков насильственной смерти, пишет ФедералПресс.

Местная полиция сотрудничает с российским посольством для выяснения всех обстоятельств данного случая, а также для определения находился ли кто-то еще с туристом в момент его несчастного случая.

Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
«В подъездах сырость». Омичи пожаловались на протекающие трубы во дворе
Сегодня, 02:49
Вагончик тронется, деньги останутся: омичи могут сэкономить на поездках в электричках
Сегодня, 03:00