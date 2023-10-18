В Таиланде 25-летний российский турист погиб после падения с крыши

В Таиланде произошел инцидент с 25-летним российским туристом, который упал с крыши здания. Событие произошло ночью в районе Катху, недалеко от Пхукета. По информации из телеграм-канала Shot, турист вышел из своей квартиры и поднялся на крышу, откуда он и упал.