В Таиланде 25-летний российский турист погиб после падения с крыши

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Тело молодого человека было обнаружено на парковке рядом со зданием. По полученным данным, он получил серьезные травмы головы и переломы конечностей в результате падения. На данный момент нет подтвержденной информации о наличии признаков насильственной смерти, пишет ФедералПресс.
Местная полиция сотрудничает с российским посольством для выяснения всех обстоятельств данного случая, а также для определения находился ли кто-то еще с туристом в момент его несчастного случая.