В Омской области в собственном доме нашли фермера Беккера с огнестрельным ранением

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В Москаленском районе Омской области следователи СКР по Омской области инициировали проверку из-за гибели главы крестьянско-фермерского хозяйства 81-летнего Валерия Беккера.
«Сегодня, 8 утра в собственном доме в рабочем поселке Москаленки было найдено тело фермера с огнестрельным ранением», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Предварительно установлено, что данная смерть это не несчастный случай и не убийство, однако силовики продолжают изучать все версии.