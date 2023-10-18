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Проверку по факту этой гибели проводит региональный Следком

В Омской области в собственном доме нашли фермера Беккера с огнестрельным ранением

18 октября 2023, 07:38
Фото: 1MI
Проверку по факту этой гибели проводит региональный Следком

В Омской области с огнестрельным ранением нашли тело фермера

Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативники, которые выясняют все причины трагедии.

В Москаленском районе Омской области следователи СКР по Омской области инициировали проверку из-за гибели главы крестьянско-фермерского хозяйства 81-летнего Валерия Беккера.

«Сегодня, 8 утра в собственном доме в рабочем поселке Москаленки было найдено тело фермера с огнестрельным ранением», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Предварительно установлено, что данная смерть это не несчастный случай и не убийство, однако силовики продолжают изучать все версии.

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