В Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница

В Москве были задержаны подозреваемая в торговле людьми, жительница города Юлия, и возможная соучастница Фируза из Узбекистана. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.