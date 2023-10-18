В Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
В настоящее время рассматривается вопрос об аресте руководителя женского приюта, которая, предположительно, также участвовала в этой схеме, пишет RT.
17 октября стало известно, что следователи СК России проверяют законность опекунства, которое жительница Москвы осуществляла над 15 несовершеннолетними. По данному факту возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Информация от источника RT позволяет предположить, что подозреваемая использовала этих детей для своих личных финансовых интересов.
Соучастницей в этой схеме, вероятно, является руководитель женского приюта, которую также задержали. Однако муж этой женщины заявил, что его жена была клевещут.