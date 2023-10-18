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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Москве арестованы подозреваемая в торговле людьми и возможная соучастница

18 октября 2023, 17:34
В Москве были задержаны подозреваемая в торговле людьми, жительница города Юлия, и возможная соучастница Фируза из Узбекистана. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

В настоящее время рассматривается вопрос об аресте руководителя женского приюта, которая, предположительно, также участвовала в этой схеме, пишет RT.

17 октября стало известно, что следователи СК России проверяют законность опекунства, которое жительница Москвы осуществляла над 15 несовершеннолетними. По данному факту возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Информация от источника RT позволяет предположить, что подозреваемая использовала этих детей для своих личных финансовых интересов.

Соучастницей в этой схеме, вероятно, является руководитель женского приюта, которую также задержали. Однако муж этой женщины заявил, что его жена была клевещут.

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