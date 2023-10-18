Сотрудники «Омскэлектро» рассказали о жизни на передовой

Двое сотрудников «Омскэлектро» прислали весточку из зоны СВО, где рассказали об обстановке, в которой находятся, и передали приветы коллегам. В «Омскэлектро» один из них был рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а другой — электромонтером по эксплуатации электросчетчиков. На передовую омичи отправились по контракту в июле 2023 года из идеологических соображений и чувства патриотизма. Они служат в составе танкового батальона.