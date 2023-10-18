Сотрудники «Омскэлектро» рассказали о жизни на передовой

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Двое сотрудников «Омскэлектро» прислали весточку из зоны СВО, где рассказали об обстановке, в которой находятся, и передали приветы коллегам. В «Омскэлектро» один из них был рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а другой — электромонтером по эксплуатации электросчетчиков. На передовую омичи отправились по контракту в июле 2023 года из идеологических соображений и чувства патриотизма. Они служат в составе танкового батальона.
«Сейчас на передовой неспокойно, враг активен и предпринимает попытки наступления, но мы сильнее и более подготовлены, все просчитываем заранее. Омские ребята — хорошие бойцы, надежные. У нас ведь главное, чтобы можно было опереться на людей и не бояться, что подведут. Также передаем привет своим коллегам из „Омскэлектро“, желаем успехов в работе, спасибо за поддержку. С победой вернемся обязательно!» — сообщили бойцы.
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский поддерживает сотрудников:
«Наши ребята на линии фронта с достоинством защищают страну от фашизма. Уверяют, все поставленные задачи будут выполнены. А наша задача сейчас — быть рядом с ними. И мы продолжим им помогать и поддерживать».