Смотрите, что покупаете. Омичей предупредили об опасном сыре странного производства

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В региональном Роспотребнадзоре сообщили о подозрительной молочной продукции, которая может оказаться на полках омских магазинов. Фальсификатом является полутвердый сыр «Российский». На маркировке указано, что он изготовлен 7 мая 2023 года ООО «МИЛКА-М».
Это организация якобы зарегистрирована в Рязани. Информация этикетки гласит, что производство развернуто на улице Ситниковской, 69, стр. А с. 2. Однако, как выяснилось, по этому адресу находятся оптовые склады другой компании.
По итогу призрачную фирму признали недействительной. Молочная продукция ООО «МИЛКА-М» производится неизвестными лицами в непонятных условиях. По этому поводу уже начались разбирательства, было подано заявление в полицию. К слову, эту историю можно причислить к ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Омичей просят при обнаружении фальсификата обращаться к сотрудникам местного Роспотребнадзора.