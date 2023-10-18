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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

иллюстрация

Смотрите, что покупаете. Омичей предупредили об опасном сыре странного производства

18 октября 2023, 08:19
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили об опасном сыре странного производства

Продукцию производит неизвестная фирма, которую так и не смогли отыскать.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили о подозрительной молочной продукции, которая может оказаться на полках омских магазинов. Фальсификатом является полутвердый сыр «Российский». На маркировке указано, что он изготовлен 7 мая 2023 года ООО «МИЛКА-М».

Это организация якобы зарегистрирована в Рязани. Информация этикетки гласит, что производство развернуто на улице Ситниковской, 69, стр. А с. 2. Однако, как выяснилось, по этому адресу находятся оптовые склады другой компании.

По итогу призрачную фирму признали недействительной. Молочная продукция ООО «МИЛКА-М» производится неизвестными лицами в непонятных условиях. По этому поводу уже начались разбирательства, было подано заявление в полицию. К слову, эту историю можно причислить к ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Омичей просят при обнаружении фальсификата обращаться к сотрудникам местного Роспотребнадзора.

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#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Молочная продукция#Фиктивная фирма#Алина Ясинская
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