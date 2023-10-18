Шойгу: РФ укрепит западные рубежи в ответ на поставки американских ракет Украины

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В связи с тем, что Соединенные Штаты Америки и их союзники поставляют Украине американское оружие, включая ракеты и бронетехнику, Россия принимает необходимые меры для укрепления своих западных рубежей. Это заявление было сделано министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает 360tv.ru.
По словам Шойгу, передача Украине высокоточных ракет и другого оружия нарушает международные конвенции. Кроме того, Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, что также вызывает обеспокоенность.
Министр также отметил, что существует вероятность передачи Украине истребителей F-16 четвертого поколения. Он сообщил, что такие самолеты могут стать доступными для Вооруженных сил Украины уже в следующем году.
В ответ на эти угрозы Россия предпринимает соответствующие меры и укрепляет свои западные рубежи.