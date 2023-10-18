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Шойгу: РФ укрепит западные рубежи в ответ на поставки американских ракет Украины

Шойгу: РФ укрепит западные рубежи в ответ на поставки американских ракет Украины

18 октября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на поставку Украине американского оружия, Россия укрепит западные рубежи и примет соответствующие меры.

В связи с тем, что Соединенные Штаты Америки и их союзники поставляют Украине американское оружие, включая ракеты и бронетехнику, Россия принимает необходимые меры для укрепления своих западных рубежей. Это заявление было сделано министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает 360tv.ru.

По словам Шойгу, передача Украине высокоточных ракет и другого оружия нарушает международные конвенции. Кроме того, Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, что также вызывает обеспокоенность.

Министр также отметил, что существует вероятность передачи Украине истребителей F-16 четвертого поколения. Он сообщил, что такие самолеты могут стать доступными для Вооруженных сил Украины уже в следующем году.

В ответ на эти угрозы Россия предпринимает соответствующие меры и укрепляет свои западные рубежи.

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