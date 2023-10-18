Шойгу: РФ укрепит западные рубежи в ответ на поставки американских ракет Украины

В связи с тем, что Соединенные Штаты Америки и их союзники поставляют Украине американское оружие, включая ракеты и бронетехнику, Россия принимает необходимые меры для укрепления своих западных рубежей. Это заявление было сделано министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает 360tv.ru.