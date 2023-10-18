Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Самыми читаемыми книгами стали фэнтэзи и современные детективы

18 октября 2023, 07:24
В Екатеринбурге, как и во всей России, самой популярной категорией книг являются фэнтези, фантастика, любовные романы, психология и мотивация, знания и навыки, а также современные детективы.

В лидерах рейтинга находятся первые два тома книги «Дебютная постановка» от Александры Марининой. На третьем месте оказался черновик фантастического произведения «Звездная Кровь-5. Вечность» от Романа Прокофьева, пишет ФедералПресс.

Новый роман Виктора Пелевина под названием «Путешествие в Элевсин», выпущенный осенью, занял 6-е место в виде аудиокниги и 10-е место в электронном формате в рейтинге.

Также в список самых популярных книг, которые были чаще всего прочитаны жителями Урала в сентябре, вошли романы Ольги Примаченко, Маргариты Ардо и Сержа Винтеркея.

Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
«В подъездах сырость». Омичи пожаловались на протекающие трубы во дворе
Сегодня, 02:49
Вагончик тронется, деньги останутся: омичи могут сэкономить на поездках в электричках
Сегодня, 03:00