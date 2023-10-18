Самыми читаемыми книгами стали фэнтэзи и современные детективы

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В лидерах рейтинга находятся первые два тома книги «Дебютная постановка» от Александры Марининой. На третьем месте оказался черновик фантастического произведения «Звездная Кровь-5. Вечность» от Романа Прокофьева, пишет ФедералПресс.
Новый роман Виктора Пелевина под названием «Путешествие в Элевсин», выпущенный осенью, занял 6-е место в виде аудиокниги и 10-е место в электронном формате в рейтинге.
Также в список самых популярных книг, которые были чаще всего прочитаны жителями Урала в сентябре, вошли романы Ольги Примаченко, Маргариты Ардо и Сержа Винтеркея.