Самолет Air India экстренно сел в Москве из-за самочувствия пассажира

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Согласно информации, самолет авиакомпании Air India, который летел из Дели в Лондон, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве из-за пассажира, у которого возникли проблемы со здоровьем. Инцидент произошел во время полета над Россией на борту Boeing 787.
Как пишет 360tv.ru, После приземления самолета в Шереметьево в 10:10 пассажир был эвакуирован с борта и его планируют доставить в больницу в Химках. В настоящее время авиалайнер готовят к продолжению полета в Лондон.
Кроме того, также задержали вылет рейса Москва — Владивосток из Шереметьево. Задержка произошла из-за нетрезвого пассажира, который вызывал беспокойство других пассажиров и устроил драку на борту.
В связи с этим инцидентом, ранее сообщалось о задержке и отмене почти тридцати рейсов в московских аэропортах 18 октября. Один рейс был отменен, а время трех вылетов перенесли в Шереметьево.