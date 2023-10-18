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Самолет Air India экстренно сел в Москве из-за самочувствия пассажира

Самолет Air India экстренно сел в Москве из-за самочувствия пассажира

18 октября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Самолет Air India, летевший из Дели в Лондон, экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира.

Согласно информации, самолет авиакомпании Air India, который летел из Дели в Лондон, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве из-за пассажира, у которого возникли проблемы со здоровьем. Инцидент произошел во время полета над Россией на борту Boeing 787.

Как пишет 360tv.ru, После приземления самолета в Шереметьево в 10:10 пассажир был эвакуирован с борта и его планируют доставить в больницу в Химках. В настоящее время авиалайнер готовят к продолжению полета в Лондон.

Кроме того, также задержали вылет рейса Москва — Владивосток из Шереметьево. Задержка произошла из-за нетрезвого пассажира, который вызывал беспокойство других пассажиров и устроил драку на борту.

В связи с этим инцидентом, ранее сообщалось о задержке и отмене почти тридцати рейсов в московских аэропортах 18 октября. Один рейс был отменен, а время трех вылетов перенесли в Шереметьево.

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