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Омский депстрой расторг контракт с застройщиком дома на 6-й Станционной

С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт

18 октября 2023, 11:03
Фото: Владимир Казионов / Пресс-служба администрации Омска

Омский депстрой расторг контракт с застройщиком дома на 6-й Станционной

Подрядчик, вероятно, не согласный с таким решением, подал иск к департаменту строительства.

Еще один социально-значимый объект в Омске остался без подрядчика. 10 октября департамент строительства городской администрации расторг контракт с «Домостроительным комбинатом-3», который за 596 млн рублей строил многоэтажный дом на 6-й Станционной. Напомним, что сюда рассчитывают переселить омичей из аварийного жилья.

У заказчика — депстроя — было много претензий к работе подрядчика. Пожалуй, самая главная из них — сильное отставание от графика работ. 11 сентября речь шла об отставании на 5,5 месяцев. Сама многоэтажка, которую рассчитывали ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, в настоящий момент готова на 42%. Причиной для расторжения контракта стало ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков», — говорится в обосновании расторжения контракта.

Сам подрядчик — «Домостроительный комбинат-3» Александра Макарова — с таким развитием событий, видимо, не согласен и пошел судиться. 16 октября в Арбитражный суд Омской области поступил иск к департаменту строительства, а сегодня, 18 октября, компания подала ходатайство об обеспечении искового заявления.

Напомним, что больше месяца назад проект строительства дома на 6-й Станционной после подорожания работ получил положительное заключение экспертизы. А в конце сентября на застройщика дома для переселенцев из аварийного жилья завели административное дело о срыве сроков.

Муниципалитет успел выплатить «Домостроительному комбинату-3» 214,7 млн рублей, в то время как фактически подрядчик выполнил работ только на 164 млн. Однако за просрочку исполнения обязательств, указанных в контракте, застройщик «заработал» штрафов и неустоек на общую сумму 10,7 млн рублей.

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#Общество#Омск#Арбитражный суд#Строительство#Аварийное жилье#Переселение из аварийного жилья#Застройщик#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Юлия Истомина#Расторжение контракта
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