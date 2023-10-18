С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Еще один социально-значимый объект в Омске остался без подрядчика. 10 октября департамент строительства городской администрации расторг контракт с «Домостроительным комбинатом-3», который за 596 млн рублей строил многоэтажный дом на 6-й Станционной. Напомним, что сюда рассчитывают переселить омичей из аварийного жилья.
У заказчика — депстроя — было много претензий к работе подрядчика. Пожалуй, самая главная из них — сильное отставание от графика работ. 11 сентября речь шла об отставании на 5,5 месяцев. Сама многоэтажка, которую рассчитывали ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, в настоящий момент готова на 42%. Причиной для расторжения контракта стало ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту.
«В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков», — говорится в обосновании расторжения контракта.
Сам подрядчик — «Домостроительный комбинат-3» Александра Макарова — с таким развитием событий, видимо, не согласен и пошел судиться. 16 октября в Арбитражный суд Омской области поступил иск к департаменту строительства, а сегодня, 18 октября, компания подала ходатайство об обеспечении искового заявления.
Муниципалитет успел выплатить «Домостроительному комбинату-3» 214,7 млн рублей, в то время как фактически подрядчик выполнил работ только на 164 млн. Однако за просрочку исполнения обязательств, указанных в контракте, застройщик «заработал» штрафов и неустоек на общую сумму 10,7 млн рублей.