С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт

У заказчика — депстроя — было много претензий к работе подрядчика. Пожалуй, самая главная из них — сильное отставание от графика работ. 11 сентября речь шла об отставании на 5,5 месяцев. Сама многоэтажка, которую рассчитывали ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, в настоящий момент готова на 42%. Причиной для расторжения контракта стало ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту.