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Рособрнадзор: проверочные работы по иностранным языкам в школах отменены

18 октября 2023, 20:37
Глава Рособрнадзора РФ Анзор Музаев объявил о прекращении проведения всероссийских проверочных работ по иностранным языкам в школах. Это решение было принято на общей встрече руководителя ведомства с родителями.

По словам Музаева, отмена проверочных работ по иностранным языкам была принята единогласно. В то же время он подчеркнул, что другие виды проверок по школьным предметам будут проводиться как раньше. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Глава Рособрнадзора также заявил о возможности изменения процедуры проведения проверок. Кроме того, он сообщил о возможных изменениях в системе перехода в 10-й класс и дальнейшего поступления в учреждения среднего профессионального образования.

#Общество
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