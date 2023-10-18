Рособрнадзор: проверочные работы по иностранным языкам в школах отменены

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
По словам Музаева, отмена проверочных работ по иностранным языкам была принята единогласно. В то же время он подчеркнул, что другие виды проверок по школьным предметам будут проводиться как раньше. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Глава Рособрнадзора также заявил о возможности изменения процедуры проведения проверок. Кроме того, он сообщил о возможных изменениях в системе перехода в 10-й класс и дальнейшего поступления в учреждения среднего профессионального образования.