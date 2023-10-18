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Рособрнадзор планирует проверять работы на ЕГЭ с помощью нейросети

18 октября 2023, 13:51
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о плане проверять работы школьников из всех российских регионов на ЕГЭ при помощи нейросетей. Это произойдет начиная со следующего учебного года.

Цель таких проверок — выявление возможного использования шпаргалок во время экзамена, пишет Общественная служба новостей.

По словам Музаева, вся страна будет пропущена через нейросеть. Однако окончательное решение будет принимать человек-модератор, который просматривает и ставит метки на работах после фиксации нейросетью. Именно он будет определять, были ли использованы телефон или шпаргалка во время экзамена.

#Общество
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