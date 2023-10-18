Рособрнадзор планирует проверять работы на ЕГЭ с помощью нейросети

По словам Музаева, вся страна будет пропущена через нейросеть. Однако окончательное решение будет принимать человек-модератор, который просматривает и ставит метки на работах после фиксации нейросетью. Именно он будет определять, были ли использованы телефон или шпаргалка во время экзамена.