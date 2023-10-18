Психолог Наумова рассказала, что нужно, чтобы мотивировать детей учиться

Психолог Наумова предостерегла родителей от формирования у школьников чувства вины из-за трудностей в учебе, от упреков и ругани в адрес детей. Всесторонняя поддержка семьи в форме организации занятий с репетитором, записи в кружки и помощи с подготовкой домашних заданий поможет ребенку избежать негативных ожиданий в отношении школы — состояния, которое ставит под угрозу детскую мотивацию учиться и формирует негативное отношение к школе.