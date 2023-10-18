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Published Сегодня, 14:48

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Психолог Наумова рассказала, что нужно, чтобы мотивировать детей учиться

18 октября 2023, 14:48
Участие семьи обеспечивает мощную поддержку для развития у детей мотивации к учебе.

Об этом в интервью News заявила детский психолог Наталья Наумова. В частности, она уверена, что, вдохновив ребенка профессиональным будущим, родители могут помочь ему как с выбором будущей профессии, так и с преодолением сложностей в учебе.

Психолог Наумова предостерегла родителей от формирования у школьников чувства вины из-за трудностей в учебе, от упреков и ругани в адрес детей. Всесторонняя поддержка семьи в форме организации занятий с репетитором, записи в кружки и помощи с подготовкой домашних заданий поможет ребенку избежать негативных ожиданий в отношении школы — состояния, которое ставит под угрозу детскую мотивацию учиться и формирует негативное отношение к школе.

В заключение Наумова посоветовала семьям активнее хвалить детей за их достижения: тогда, по мнению психолога, ребята станут с большей охотой посвящать время учебе.

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