Пора что-то менять. В омском сквере «Первомайский» отремонтируют фонтан XX века

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В сквере «Первомайский» собираются капитально ремонтировать фонтан. Представители БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищут подрядную организацию, которая разработает проектную документацию для этого проекта.
Объявлен аукцион. Начальная стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей. Победитель торгов будет обследовать фонтан, насколько его состояние соответствует нормам РФ и Омской области. Подрядчик проведет архитектурные обмеры и перечислит дефекты. Кроме того, от него будут ждать полного инженерного обследования фонтана.
Капремонт планируется организовать в 2024 году. Заказчик намерен принять соответствующие работы не позднее 120 рабочих дней с даты подписания договора. Аукцион же проведут в 20-х числах октября. Желающие еще могут подать заявку на участие в торгах до 23 числа, сообщается на портале госзакупок.
Добавим, что фонтан в этом сквере появился в 1968 году. Указывается, что объект является ограниченно работоспособным.