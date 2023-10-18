Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

иллюстрация

Пора что-то менять. В омском сквере «Первомайский» отремонтируют фонтан XX века

18 октября 2023, 11:50
Фото: Город55
иллюстрация

В омском сквере «Первомайский» отремонтируют фонтан XX века

Работы запланированы на 2024 год, но сначала необходимо найти исполнителя.

В сквере «Первомайский» собираются капитально ремонтировать фонтан. Представители БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищут подрядную организацию, которая разработает проектную документацию для этого проекта.

Объявлен аукцион. Начальная стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей. Победитель торгов будет обследовать фонтан, насколько его состояние соответствует нормам РФ и Омской области. Подрядчик проведет архитектурные обмеры и перечислит дефекты. Кроме того, от него будут ждать полного инженерного обследования фонтана.

Капремонт планируется организовать в 2024 году. Заказчик намерен принять соответствующие работы не позднее 120 рабочих дней с даты подписания договора. Аукцион же проведут в 20-х числах октября. Желающие еще могут подать заявку на участие в торгах до 23 числа, сообщается на портале госзакупок.

Добавим, что фонтан в этом сквере появился в 1968 году. Указывается, что объект является ограниченно работоспособным.

До весны. В Омске законсервировали городские фонтаны
Узнать подробнее
Есть шесть миллионов? Омичи предложили переделать фонтан на улице Гашека в клумбу
Узнать подробнее
#Город#Омск#Омская область#Капремонт#Подрядчик#Новости#Фонтан#Алина Ясинская
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Сегодня, 07:36
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
Сегодня, 08:55