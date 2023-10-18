Пора что-то менять. В омском сквере «Первомайский» отремонтируют фонтан XX века

Капремонт планируется организовать в 2024 году. Заказчик намерен принять соответствующие работы не позднее 120 рабочих дней с даты подписания договора. Аукцион же проведут в 20-х числах октября. Желающие еще могут подать заявку на участие в торгах до 23 числа, сообщается на портале госзакупок.