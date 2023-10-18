Почему страны не выходят из НАТО: мнение эксперта

«Подобные мероприятия происходят там, потому что НАТО использует данные территории для учений. Что еще можно делать с этими территориями? Там нет ничего больше, кроме промышленности. Поэтому нужно как-то поддерживать уверенность в том, что НАТО не забывает о них», — сказал Литовкин.