Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Это является общим стандартом, установленным НАТО, но не все страны его выполняют.
До сих пор ни одна страна не вышла из НАТО, и Швеция планирует стать ее членом. Однако скандинавский государство не спешит делать это.
Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью Общественной службе новостей рассказал, почему США стараются сохранить влияние на Европу. Предсказать, что будет дальше, очень сложно.
Эксперт высказал свое мнение относительно стран Прибалтики, где все чаще проводятся военные учения.
«Подобные мероприятия происходят там, потому что НАТО использует данные территории для учений. Что еще можно делать с этими территориями? Там нет ничего больше, кроме промышленности. Поэтому нужно как-то поддерживать уверенность в том, что НАТО не забывает о них», — сказал Литовкин.
По мнению специалиста, Прибалтийские страны, так же как и скандинавские, будут преданно служить военному альянсу и создавать базы против России.
«Когда страна вступает в НАТО, она теряет свою независимость и становится подчиненной США. НАТО является инструментом США для управления Европой», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что в ЕС пока не являются членами НАТО только Швеция, Швейцария и Сербия.
«Швеция также не хотела быть членом НАТО, но их заставляют присоединиться. Они также давят на Сербию, естественно», — отметил Виктор Литовкин.
Он подчеркнул, что до сих пор ни одна страна не вышла из НАТО, и только Шарль Де Голль и Сара Верду смогли вывести свою страну из альянса. Однако таких политических деятелей в Европе сегодня нет.