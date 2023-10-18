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Пассажирка стала задыхаться во время полета из Москвы в Барнаул

18 октября 2023, 07:19
В аэропорту Кольцово совершил приземление самолет компании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Барнаул, по причине смерти одной из пассажирок. В центральном Межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России была организована проверка данного инцидента.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение предварительного расследования по факту необходимости посадки самолета из-за неприятного состояния одной из пассажирок», — сообщили в пресс-службе СКР.

По информации, во время полета 49-летняя женщина начала задыхаться. Командир экипажа принял решение совершить вынужденную посадку на ближайшей авиабазе. Прибывшие на борт медики подтвердили смерть пассажирки, пишет ФедералПресс.

«Капитан самолета сообщил об ухудшении состояния пассажирки», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Самолет, на котором произошло данное происшествие, выполнял рейс из Москвы в Барнаул.

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