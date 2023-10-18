Пассажирка стала задыхаться во время полета из Москвы в Барнаул

В аэропорту Кольцово совершил приземление самолет компании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Барнаул, по причине смерти одной из пассажирок. В центральном Межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России была организована проверка данного инцидента.