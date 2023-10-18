Пассажирка стала задыхаться во время полета из Москвы в Барнаул

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение предварительного расследования по факту необходимости посадки самолета из-за неприятного состояния одной из пассажирок», — сообщили в пресс-службе СКР.
По информации, во время полета 49-летняя женщина начала задыхаться. Командир экипажа принял решение совершить вынужденную посадку на ближайшей авиабазе. Прибывшие на борт медики подтвердили смерть пассажирки, пишет ФедералПресс.
«Капитан самолета сообщил об ухудшении состояния пассажирки», — добавили в пресс-службе аэропорта.
Самолет, на котором произошло данное происшествие, выполнял рейс из Москвы в Барнаул.