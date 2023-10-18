Ответят по закону. Бизнесмены незаконно вырубили почти три тысячи омских деревьев

Идея собрать группу и нажиться на лесном фонде региона принадлежит 37-летнему местному жителю. Как рассказали в пресс-центре полиции, у мужчины был опыт представительства интересов граждан в госорганах. Он оказался осведомлен в вопросах приобретения древесины для собственных нужд. В период с декабря 2019 года по октябрь 2021 года компания искала сельчан, которым по закону давалось право на получение этого ресурса.