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Published Сегодня, 07:03

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Updated Сегодня, 07:09

иллюстрация

Ответят по закону. Бизнесмены незаконно вырубили почти три тысячи омских деревьев

18 октября 2023, 07:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области бизнесмены незаконно вырубили почти три тысячи деревьев

Компания будет отвечать за совершенные действия перед судом.

В Омской области расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса в Муромцевском районе завершено. Как выяснили следователи следственной части СУ УМВД РФ по Омской области, к преступлению причастна компания из четырех человек. В этом числе юрисконсультант, два бизнесмена и брат одного из них.

Идея собрать группу и нажиться на лесном фонде региона принадлежит 37-летнему местному жителю. Как рассказали в пресс-центре полиции, у мужчины был опыт представительства интересов граждан в госорганах. Он оказался осведомлен в вопросах приобретения древесины для собственных нужд. В период с декабря 2019 года по октябрь 2021 года компания искала сельчан, которым по закону давалось право на получение этого ресурса.

«Скрыв от них особенности правового регулирования данной государственной поддержки, юрисконсульт брал у сельчан пакет необходимых документов, в том числе доверенности, на основании которых в дальнейшем заключал договоры с Главным управлением лесного хозяйства Омской области на рубку древесины», — предоставили подробности в правоохранительных органах.

После этого группа организовывала незаконную вырубку в собственном районе. От их рук пострадали 2,2 тыс сосен, 502 березы и 42 осины. В общей сложности они нанесли ущерб лесному фонду Омской области на сумму 57,3 млн рублей. Спиленное злоумышленники продавали и делили вознаграждение между собой.

Лишь малую часть они передавали потерпевшим сельчанам. При этом доверчивые граждане не знали, что уже не смогут приобрести древесину для строительства или капремонта домов, хозпостроек в последующие 10-20 лет.

Это преступление соотнесли с ч. 3 ст. 260 УК РФ. На имущество фигурантов дела наложили арест на общую сумму больше 25 млн рублей. В скором времени эту историю рассмотрят в Муромцевском районном суде.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Вырубка деревьев#Уголовное дело#Вырубка леса#Новости#Алина Ясинская
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