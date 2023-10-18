Мясников не рекомендует газированные напитки с искусственными подсластителями

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 21:03
Updated Сегодня, 21:03
Мясников подчеркнул, что постоянное употребление газированных напитков с заменителями сахара может привести к развитию ожирения и сахарного диабета. Он также отметил увеличенный риск сердечного приступа и инсульта при потреблении таких напитков. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на НСН.
«Если вы выпьете такой напиток один раз, это не будет иметь серьезных последствий. Однако, если употреблять их регулярно, это может стать опасным», — предостерег он.
Врач назвал безопасными напитками чай, кофе, чистую воду и качественное вино, рекомендуя при этом избегать всех остальных видов напитков.