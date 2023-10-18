Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:42

Published Сегодня, 20:42

Modified Сегодня, 21:03

Updated Сегодня, 21:03

Мясников не рекомендует газированные напитки с искусственными подсластителями

18 октября 2023, 20:42
Российский врач и телеведущий Александр Мясников озабочен возможными рисками, которые несут газированные напитки с искусственными подсластителями. Он призвал заменить такие напитки на воду, чай или кофе.

Мясников подчеркнул, что постоянное употребление газированных напитков с заменителями сахара может привести к развитию ожирения и сахарного диабета. Он также отметил увеличенный риск сердечного приступа и инсульта при потреблении таких напитков. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на НСН.

«Если вы выпьете такой напиток один раз, это не будет иметь серьезных последствий. Однако, если употреблять их регулярно, это может стать опасным», — предостерег он.

Врач назвал безопасными напитками чай, кофе, чистую воду и качественное вино, рекомендуя при этом избегать всех остальных видов напитков.

Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Сегодня, 07:36
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
Сегодня, 08:55