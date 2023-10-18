«Мусор в овраге». Свалкой на берегу Оми займутся в Росприроднадзоре

Информацию об огромной свалке на берегу реки Омь передадут в Сибирское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ранее читатели Города55 рассказали о скоплении отходов рядом с СНТ «Гидротехник» в том месте, где планируют к 2026 году построить мост.