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Вопрос по огромной свалке на берегу Оми передали в Росприроднадзор

«Мусор в овраге». Свалкой на берегу Оми займутся в Росприроднадзоре

18 октября 2023, 05:40
Фото: Предоставлено Городу55

Вопрос по огромной свалке на берегу Оми передали в Росприроднадзор

Омичи пожаловались на помойку рядом с садовым товариществом «Гидротехник» в минприроды.

Информацию об огромной свалке на берегу реки Омь передадут в Сибирское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ранее читатели Города55 рассказали о скоплении отходов рядом с СНТ «Гидротехник» в том месте, где планируют к 2026 году построить мост.

«Незаконная огромная свалка мусора в большом овраге в районе дома № 153 СНТ „Гидротехник“ в Центральном округе города Омска. Похоже сюда целенаправленно кто-то привозит мусор. Необходимо срочно все убрать и произвести рекультивацию данного участка. Это явно делают не дачники, так как в СНТ есть контейнерные площадки для сбора мусора. По данному оврагу вода стекает в реку Омь, что в свою очередь приводит к загрязнению реки Омь и Иртыш», — написали обращение омичи в региональное минприроды.

В ведомстве сегодня, 18 октября, дали официальный ответ, который есть в распоряжении редакции.

«Поскольку река Омь является объектом федерального надзора, информация о наличие угрозы загрязнения реки была направлена в адрес Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения по существу поставленных в обращении вопросов», — сообщили в минприроды.

Ранее Город55 сообщал, что скоплений отходов рядом с СНТ местами так много, что это заметно по Google Картам.

Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь
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#Экология#Омск#Омская область#Минприроды#Свалка#Несанкционированная свалка#Природа#Евгений Игишев#Омь#Окружающая среда
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