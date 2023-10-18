Московские врачи спасли жизнь пациентке с редкой внематочной беременностью

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Женщина обратилась в московскую городскую клиническую больницу имени Кончаловского с жалобами на боли внизу живота. Врачи провели УЗИ и обнаружили свободную жидкость в брюшной полости, что указывало на возможность внематочной беременности. Дополнительное обследование подтвердило эту версию, показав повышенный уровень хорионического гонадотропина. Это был редкий случай внематочной беременности, так как плод развивался в печени пациентки, пишет 360tv.ru.
Врачи приняли решение провести операцию для спасения жизни женщины. Во время вмешательства произошло кровотечение, вызванное развитием беременности в печени. Оказалось, что плодное яйцо разорвало орган, поэтому была проведена еще одна операция, в ходе которой произошло частичное удаление печени, полное удаление желчного пузыря и плодного яйца. Это позволило предотвратить прорастание эмбриона в органы и сохранить детородную функцию женщины.
Гинекологи отмечают, что такие случаи внематочной беременности очень редки. Обычно плод прикрепляется к органам брюшной полости и таза, или развивается в фаллопиевой трубе.