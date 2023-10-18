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Published Сегодня, 13:08

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Московские врачи спасли жизнь пациентке с редкой внематочной беременностью

Московские врачи спасли жизнь пациентке с редкой внематочной беременностью

18 октября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Московские врачи спасли жизнь женщине с редким случаем внематочной беременности, при которой плод развивался в печени.

Женщина обратилась в московскую городскую клиническую больницу имени Кончаловского с жалобами на боли внизу живота. Врачи провели УЗИ и обнаружили свободную жидкость в брюшной полости, что указывало на возможность внематочной беременности. Дополнительное обследование подтвердило эту версию, показав повышенный уровень хорионического гонадотропина. Это был редкий случай внематочной беременности, так как плод развивался в печени пациентки, пишет 360tv.ru.

Врачи приняли решение провести операцию для спасения жизни женщины. Во время вмешательства произошло кровотечение, вызванное развитием беременности в печени. Оказалось, что плодное яйцо разорвало орган, поэтому была проведена еще одна операция, в ходе которой произошло частичное удаление печени, полное удаление желчного пузыря и плодного яйца. Это позволило предотвратить прорастание эмбриона в органы и сохранить детородную функцию женщины.

Гинекологи отмечают, что такие случаи внематочной беременности очень редки. Обычно плод прикрепляется к органам брюшной полости и таза, или развивается в фаллопиевой трубе.

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