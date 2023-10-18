Московские врачи спасли жизнь пациентке с редкой внематочной беременностью

Женщина обратилась в московскую городскую клиническую больницу имени Кончаловского с жалобами на боли внизу живота. Врачи провели УЗИ и обнаружили свободную жидкость в брюшной полости, что указывало на возможность внематочной беременности. Дополнительное обследование подтвердило эту версию, показав повышенный уровень хорионического гонадотропина. Это был редкий случай внематочной беременности, так как плод развивался в печени пациентки, пишет 360tv.ru.