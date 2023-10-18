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Омскому экс-полицейскому Козлову вынесут наказание за защиту незаконного бизнеса

«Крышевал табачку». В Омске экс-полицейский Козлов выступит с последним словом в суде

18 октября 2023, 09:04
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Омскому экс-полицейскому Козлову вынесут наказание за защиту незаконного бизнеса

Начальник отдела полиции покровительствовал знакомой предпринимательнице.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, сегодня, 18 октября, пройдет очередное судебное заседание по истории экс-начальника отдела полиции № 7 Антона Козлова. Он должен выступить с последним словом перед вынесением приговора.

По версии следствия, с июня по сентябрь прошлого года он защищал торговую точку знакомой, которая продавала поддельные сигареты. Козлов отдавал незаконные приказы подчиненным, чтобы они не проводили проверку у предпринимательницы.

В случае изъятия сомнительной табачной продукции начальник отдела пытался вернуть товар женщине и закрыть вопросы по этому поводу.

Его задержали 31 октября 2022 года. В связи с этим скандалом Козлова уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело бывшего начальника отдела полиции рассмотрит Первомайский районный суд. Эту историю причислили к статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В Омске начался суд над экс-полицейским за «крышевание» табачного бизнеса
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Превышение полномочий#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Покровительство
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