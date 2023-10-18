«Крышевал табачку». В Омске экс-полицейский Козлов выступит с последним словом в суде

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, сегодня, 18 октября, пройдет очередное судебное заседание по истории экс-начальника отдела полиции № 7 Антона Козлова. Он должен выступить с последним словом перед вынесением приговора.
По версии следствия, с июня по сентябрь прошлого года он защищал торговую точку знакомой, которая продавала поддельные сигареты. Козлов отдавал незаконные приказы подчиненным, чтобы они не проводили проверку у предпринимательницы.
В случае изъятия сомнительной табачной продукции начальник отдела пытался вернуть товар женщине и закрыть вопросы по этому поводу.
Его задержали 31 октября 2022 года. В связи с этим скандалом Козлова уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело бывшего начальника отдела полиции рассмотрит Первомайский районный суд. Эту историю причислили к статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».