Хоценко сообщил об открытии новой газораспределительной сети в Тюкалинске

По последним подсчетам, омичи отправили больше 18 тыс заявок на догазификацию. Заключено свыше 13 тыс договоров. Как добавили в правительстве, 5,3 тыс из 7,3 тыс домовладений в Омской области, рядом с которыми построены сети газораспределения, уже пользуются газом.