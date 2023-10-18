Хоценко сообщил об открытии новой газораспределительной сети в Тюкалинске

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что в регионе продолжается догазификация. Так, в Тюкалинске открыли новую газораспределительную сеть общей протяженность в полтора километра.
Работой занимались специалисты предприятия «Омскоблгаз». Первые домовладения к газу уже подключены, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Новая сеть позволяет газифицировать более 40 домов по улицам Кирова, Ноябрьская, 1-я Северная и Депутатская. Специалисты „Омскоблгаз“ продолжают подключать новых пользователей. Семьи, живущие по улице Кирова, уже пользуются природным газом. Кроме того, в рамках программы догазификации подвели сети прямо к земельным участкам тюкалинцев. Работу продолжаем», — сообщил губернатор.
По последним подсчетам, омичи отправили больше 18 тыс заявок на догазификацию. Заключено свыше 13 тыс договоров. Как добавили в правительстве, 5,3 тыс из 7,3 тыс домовладений в Омской области, рядом с которыми построены сети газораспределения, уже пользуются газом.