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Хоценко сообщил об открытии новой газораспределительной сети в Тюкалинске

Хоценко сообщил об открытии новой газораспределительной сети в Тюкалинске

18 октября 2023, 07:30
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Жители одной из улиц уже пользуются газом.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что в регионе продолжается догазификация. Так, в Тюкалинске открыли новую газораспределительную сеть общей протяженность в полтора километра.

Работой занимались специалисты предприятия «Омскоблгаз». Первые домовладения к газу уже подключены, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Новая сеть позволяет газифицировать более 40 домов по улицам Кирова, Ноябрьская, 1-я Северная и Депутатская. Специалисты „Омскоблгаз“ продолжают подключать новых пользователей. Семьи, живущие по улице Кирова, уже пользуются природным газом. Кроме того, в рамках программы догазификации подвели сети прямо к земельным участкам тюкалинцев. Работу продолжаем», — сообщил губернатор.

По последним подсчетам, омичи отправили больше 18 тыс заявок на догазификацию. Заключено свыше 13 тыс договоров. Как добавили в правительстве, 5,3 тыс из 7,3 тыс домовладений в Омской области, рядом с которыми построены сети газораспределения, уже пользуются газом.

Хоценко поручил выплачивать омским льготникам до 100 тысяч в рамках догазификации
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#Омск#Омская область#Догазификация#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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