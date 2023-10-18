Главный тренер омского «Авангарда» о поражении от «Витязя»: «Безобразный 2-й период»

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал крупный проигрыш в игре с подмосковным «Витязем», которая закончилась со счетом 5:2 в пользу последних.
«Сразу понимали, что соперник будет сегодня очень сильно играть, — команде [„Витязю“] нужны очки и необходимо доказывать. Старались настроить ребят на эту тему и говорили, что основным сегодня будет психология», — пояснил Михаил Кравец.
Вот только, по мнению наставника «ястребов», эта самая психология проявилась лишь в первом периоде.
«В зачет нам только первый период, — хорошо отыграли и повели 2:0. С другой стороны, видимо, решили, что так и дальше будет продолжаться. В итоге пошел безобразный второй [период], наше большинство и практически два гола в нем в наши же ворота. Так пропускать мы не имеем права, да и так играть перед своими болельщиками», — считает Кравец.
Тем не менее, как заверили главный тренер омичей, все ошибки тренерский штаб понимает, и знает, как их исправить.
«Понимаем ошибки, и понимаем, что нужно делать. Думаю, что следующую игру со своими прямыми конкурентами команда будет играть совсем по-другому», — пообещал Михаил Кравец.
Следующий матч «Авангард» сыграет на выезде 20 октября с тольяттинской «Ладой».