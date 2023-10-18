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Михаил Кравец не сдерживал эмоций во время игры

Главный тренер омского «Авангарда» о поражении от «Витязя»: «Безобразный 2-й период»

18 октября 2023, 19:45
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец не сдерживал эмоций во время игры

Наставник омского «Авангарда» Кравец высказался о крупном проигрыше «Витязю»

Михаил Кравец считает, что так бездарно играть перед своими болельщиками команда не имеет права.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал крупный проигрыш в игре с подмосковным «Витязем», которая закончилась со счетом 5:2 в пользу последних.

Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и бездарно проиграл «Витязю»
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«Сразу понимали, что соперник будет сегодня очень сильно играть, — команде [„Витязю“] нужны очки и необходимо доказывать. Старались настроить ребят на эту тему и говорили, что основным сегодня будет психология», — пояснил Михаил Кравец.

Вот только, по мнению наставника «ястребов», эта самая психология проявилась лишь в первом периоде.

«В зачет нам только первый период, — хорошо отыграли и повели 2:0. С другой стороны, видимо, решили, что так и дальше будет продолжаться. В итоге пошел безобразный второй [период], наше большинство и практически два гола в нем в наши же ворота. Так пропускать мы не имеем права, да и так играть перед своими болельщиками», — считает Кравец.

Тем не менее, как заверили главный тренер омичей, все ошибки тренерский штаб понимает, и знает, как их исправить.

«Понимаем ошибки, и понимаем, что нужно делать. Думаю, что следующую игру со своими прямыми конкурентами команда будет играть совсем по-другому», — пообещал Михаил Кравец.

Следующий матч «Авангард» сыграет на выезде 20 октября с тольяттинской «Ладой».

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