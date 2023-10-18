Где сейчас дети-индиго?

Posted Сегодня, 20:33
Published Сегодня, 20:33
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
Но что стало с этими необычными детьми? Может быть, сейчас все дети стали похожими и больше не выделяются? Детский психолог Наталья Наумова помогла разобраться в этом вопросе.
В интервью Общественной службе новостей она напомнила, что «дети-индиго» — это дети с особыми способностями. Однако в какой-то момент этот термин стали использовать для обозначения детей с отклонениями в развитии.
«Мозг работает компенсаторно, и если одна функция развивается особенно хорошо, то другая может развиваться хуже», — пояснила она.
В прошлом было некоторое недопонимание. Но позже стало понятно, что это — просто дети, у которых развитие несколько отклоняется от среднего.
Наумова привела пример: если у ребенка плохо получается общаться с людьми, то возможно, он отлично справляется с какой-то специфической задачей, например, в области робототехники.
«И в этом направлении он может развиваться и проявлять свой талант. Это то, что называют „дети-индиго“. Сейчас наука изучает все больше подобных явлений и видит, что это может быть атипичный аутизм или синдром Аспергера», — отметила психолог.
Любой талант всегда имеет свою цену, отметила психолог. Если, например, ребенок отлично играет на музыкальном инструменте, то в какой-то другой области он может испытывать трудности.
В таких случаях чаще всего социальная сфера страдает больше всего, и потому необходимо помочь ребенку наладить взаимодействие с другими детьми.