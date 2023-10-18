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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Эксперт рассказал, к чему в будущем приведет развитие технологий

18 октября 2023, 13:25
По мнению эксперта-футуролога Александра Кононова, развитие технологий приведет к исчезновению некоторых профессий, но появятся новые, связанные с космической экспансией.

Он считает, что после преодоления текущего кризиса человечество столкнется с задачей превращения планетарной цивилизации в космическую. В этой области будет активное развитие уже в нашем веке, рассказал эксперт журналистам Общественной службы новостей.

Кононов уверен, что большинство функций, которые выполняют люди, могут быть переданы роботам и искусственному интеллекту. Поэтому новые профессии будут связаны с колонизацией космоса. Это поможет решить проблемы безопасности, конфликтов на Земле и создаст множество новых рабочих мест. Он считает, что индустрия космической экспансии станет новой сферой деятельности.

Кроме того, эксперт предсказывает, что космические полеты станут более комфортными и менее требовательными. Люди, летающие в космос, больше не будут нуждаться в сверхчеловеческих возможностях. Он также считает, что Россия станет лидером в покорении космоса.

В дополнение к этому Кононов отмечает, что развитие новых технологий приведет к созданию новых профессий в области роботизации, кибертехнологий и других системных решений. Он указывает, что замена человека на машину произойдет в тех сферах труда, которые не требуют творческих усилий и связаны с рутинными функциями.

Однако он подчеркивает, что сам процесс роботизации потребует участия людей для разработки, сборки и внедрения. По мнению футуролога, со временем работники, связанные с роботизацией других профессий, также будут заменены искусственным интеллектом.

Кононов считает, что Россия будет иметь огромные перспективы для новых профессий, связанных с освоением территорий, их заселением и эксплуатацией. Он уверен, что в России не будет проблемы с безработицей и она станет житницей мира.

Эксперт также отмечает, что человеческая цивилизация будет существовать всегда, несмотря на развитие технологий. Создание государства всеобщего благоденствия потребует больших усилий, но роботы и искусственный интеллект не заменят людей в решении этой задачи.

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