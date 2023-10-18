Эксперт рассказал, к чему в будущем приведет развитие технологий

В дополнение к этому Кононов отмечает, что развитие новых технологий приведет к созданию новых профессий в области роботизации, кибертехнологий и других системных решений. Он указывает, что замена человека на машину произойдет в тех сферах труда, которые не требуют творческих усилий и связаны с рутинными функциями.