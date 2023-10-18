«Для чего это?»: вероисповедальный статус кладбищ вызвал вопросы у омских депутатов

Posted 18 октября 2023, 06:01
Published 18 октября 2023, 06:01
Modified 20 октября 2023, 06:51
Updated 20 октября 2023, 06:51
Сегодня, 18 октября, в Омске прошло очередное заседание комитета городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Первый же вопрос повестки вызвал оживленную дискуссию: это было предложение продумать порядок придания отдельным кладбищам (а похоронная тема относится к сфере ЖКХ) статуса вероисповедальных.
Город55 уже писал об этой инициативе. Предполагается, что в решении Омского городского совета «Об организации похоронного дела в городе Омске» появятся изменения: Горсовет получит право придавать месту погребения, расположенному на территории муниципалитета, статус вероисповедального, чтобы на этом конкретном кладбище хоронили только людей одной веры.
— Для погребения умершего на вероисповедальном кладбище лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, представляет в администрацию города Омска письменное ходатайство о погребении на вероисповедальном кладбище, согласованное религиозным объединением соответствующей конфессии, к которой при жизни относился умерший, — говорится в проекте решения.
Однако депутаты, судя по ходу обсуждения, не совсем понимали, зачем им новые полномочия и зачем отдельным городским кладбищам новый статус.
— Что мы этим хотим сделать? — спрашивал докладчиков Юрий Козловский. — Что хотим улучшить, какие проблемы устранить? Для чего это?
Глава попечительского совета по похоронному делу Наталья Ольшанская объяснила, что придание кладбищу определенного статуса будет означать унификацию на его территории определенных практик.
— Это определяет порядок захоронения и поведения на территории кладбища, — уточнила Ольшанская. — Например, у евреев и мусульман это запрет еды. Мы все знаем, что происходит на общественных кладбищах в определенные дни, и понимаем, что для евреев и мусульман такое недопустимо.
При этом фактически унификация уже происходит, но требуется законодательное оформление.
— Новое еврейское кладбище и мусульманское кладбище по факту есть, а де-юре нет, — констатировала глава попечительского совета. — Мы там осуществляем ту деятельность, которую теперь пытаемся утвердить…
Отсюда вытекают логичные вопросы о том, какие ограничения возникнут на кладбищах нового типа: кого там можно будет хоронить, а кого — нельзя. Глава профильного отдела департамента городского хозяйства Алена Туренко заверила собравшихся, что принципиальных изменений не так много: норма, разрешающая «подхоранивать» покойного к близким, сохраняется, а пункт о ходатайстве, согласованном с религиозной общиной, актуален только для «первичного захоронения».
— Лично я христианских могил с крестами на мусульманских кладбищах не видел, — заметил в связи с этим глава комитета Сергей Фролов. Это, по его мнению, может говорить о том, что для широкого круга омичей история с вероисповедальными кладбищами ничего не изменит.
От сегодняшнего заседания не требовалось никаких судьбоносных решений. Депутаты, получившие для начала ответы на самые очевидные вопросы, одобрили инициативу о вероисповедальных кладбищах в первом чтении, и порекомендовали религиозным общинам и попечительскому совету высказать свои мнения для того, чтобы в документ были внесены содержательные поправки. Обсуждать эту тему наверняка придется еще не раз.