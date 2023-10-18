«Для чего это?»: вероисповедальный статус кладбищ вызвал вопросы у омских депутатов

Отсюда вытекают логичные вопросы о том, какие ограничения возникнут на кладбищах нового типа: кого там можно будет хоронить, а кого — нельзя. Глава профильного отдела департамента городского хозяйства Алена Туренко заверила собравшихся, что принципиальных изменений не так много: норма, разрешающая «подхоранивать» покойного к близким, сохраняется, а пункт о ходатайстве, согласованном с религиозной общиной, актуален только для «первичного захоронения».