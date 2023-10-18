Депутат рассказал, какие меры можно предпринять для улучшения качества работы УК

Если эти работники начинают пренебрегать своими обязанностями, мошенничать или воровать, их нужно наказывать и привлекать к ответственности. То же самое относится и к управляющим компаниям, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги за деньги жильцов. По мнению депутата, это аналогично ситуации, когда мы обращаемся в парикмахерскую или автомастерскую и ожидаем качественное обслуживание за оплату.