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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Депутат рассказал, какие меры можно предпринять для улучшения качества работы УК

18 октября 2023, 13:10
Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с журналистом ОСН объяснил, как следует добиваться своих прав при общении с сотрудниками управляющих компаний и почему в данной сфере все еще происходят громкие инциденты.

В интервью с журналистами Общественной службы новостей он отметил, что необходимо отказаться от практики советского времени, когда ответственные лица, работающие в управляющих компаниях или жилищно-эксплуатационных кооперативах, вели себя так, будто это их личное дело и они могут делать все, что хотят.

Нилов напомнил, что управление домом осуществляется за счет средств жильцов, поэтому нанимаемые для этой работы люди обязаны отчитываться перед ними.

Если эти работники начинают пренебрегать своими обязанностями, мошенничать или воровать, их нужно наказывать и привлекать к ответственности. То же самое относится и к управляющим компаниям, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги за деньги жильцов. По мнению депутата, это аналогично ситуации, когда мы обращаемся в парикмахерскую или автомастерскую и ожидаем качественное обслуживание за оплату.

Нилов считает случаи подобного поведения работников ЖКХ и управляющих компаний неприемлемыми и считает, что эти проявления скорее всего связаны с наследием советского менталитета. Однако он также признает, что в стране все же есть нормальные организации, которые выполняют свои обязанности, следят за порядком и борются за свою репутацию.

Для решения данной проблемы Нилов предложил проводить полный аудит деятельности подобных организаций не менее чем раз в полгода. В России уже существуют соответствующие структуры, такие как Жилинспекция, Прокуратура, судебные инстанции, а также большое количество депутатов на разных уровнях, которые могут контролировать и наказывать недобросовестных исполнителей.

Нилов уверен, что качество решения данной проблемы зависит от активной гражданской позиции. Он приводит пример Москвы, где электронные жалобы жильцов получают соответствующую реакцию. По его мнению, необходимо жаловаться, требовать и контролировать работу коммунальных служб.

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