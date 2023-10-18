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Baza: в Москве внук заменил 100 тысяч рублей из заначки деда фальшивыми купюрами

Baza: в Москве внук заменил 100 тысяч рублей из заначки деда фальшивыми купюрами

18 октября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Внук из Москвы подменил 100 тысяч рублей в заначке своего дедушки на билеты банка приколов. При этом юноша действовал по просьбе бабушки, однако переборщил и забрал себе оставшиеся купюры, подменив их фальшивыми.

В Москве подросток заменил деньги из сбережений своего больного дедушки билетами банка приколов. Как пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, идея возникла у подростка после просьбы его бабушки, которая хотела взять часть денег из спрятанной суммы дедушки без его ведома.

Бабушка потратила некоторую сумму из заначки, пока дедушка находился в больнице, но решила добавить необходимые деньги фальшивыми купюрами, чтобы не вызывать подозрений у мужа. Она попросила своего внука купить сто тысяч рублей билетов банка приколов, чтобы заменить отсутствующую сумму.

В конечном итоге, вместо реальных денег, в спрятанной сумке дедушки оказались только фальшивки. Когда женщина обнаружила эту ситуацию, она обратилась в полицию и сообщила о пропаже ста тысяч рублей.

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