Baza: в Москве внук заменил 100 тысяч рублей из заначки деда фальшивыми купюрами

В Москве подросток заменил деньги из сбережений своего больного дедушки билетами банка приколов. Как пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, идея возникла у подростка после просьбы его бабушки, которая хотела взять часть денег из спрятанной суммы дедушки без его ведома.