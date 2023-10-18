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Банк России остановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей

Банк России остановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей

18 октября 2023, 08:05
Фото: Midjourney
Банк России принял решение доработать новую банкноту номиналом в одну тысячу рублей после критики, связанной с отсутствием креста на изображении церкви.

Центробанк России улучшит дизайн новой тысячной банкноты, сообщила пресс-служба регулятора.

По словам Банка России, будет внесена корректировка в дизайн обновленной тысячной банкноты. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», принято решение остановить выпуск этой купюры, пока она еще не поступила в широкое обращение.

16 октября Центробанк представил новый дизайн двух банкнот — 1000 и 5000 рублей. На тысячной купюре изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. На пятитысячной — главные достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Владимир Легойда выразил свое мнение о новом виде купюры. Он заявил, что дизайнерам следовало бы более тщательно выбирать объекты, которые будут изображены на банкнотах. Критику Российской православной церкви (РПЦ) вызвало изображение храма, в котором ныне расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, без православного креста на куполе церкви.

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