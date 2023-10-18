Банк России остановил выпуск обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и прессой Владимир Легойда выразил свое мнение о новом виде купюры. Он заявил, что дизайнерам следовало бы более тщательно выбирать объекты, которые будут изображены на банкнотах. Критику Российской православной церкви (РПЦ) вызвало изображение храма, в котором ныне расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, без православного креста на куполе церкви.