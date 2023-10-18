Астролог рассказала, кому из знаков зодиака повезет больше всего в 2024 году

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Следующий год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Многих интересует, что ждет их в ближайшем будущем, поэтому российский астролог Василиса Володина уже дает несколько предсказаний.
Как пишет портал teleprogramma.pro со ссылкой на специалиста, очень продуктивным 2024 год окажется для рожденных под знаком Водолея. Дракон будет симпатизировать представителям знака за их творческую энергию. Символ нового года активно начнет поддерживать Водолеев.
С начала 2024 года у представителей этого знака зодиака появится отличная возможность для карьерного роста. Кроме того, у них будут благоприятные условия для реализации своих проектов и идей, что в последующем приведет к развитию бизнеса.
По словам астролога, следующим летом Дракон преподнесет для Водолеев удобные случаи, чтобы увеличить доходы. Осенью же стоит ждать перемен в личной жизни. Скорее всего, на пути у представителей этого знака зодиака повстречается любовь.
При этом Дракону нужна конкретность, так что Водолеям следует ставить точные цели и двигаться к ним, сосредоточив внимание на приоритетных точках. Водолеям советуют продумать желания, чтобы все обернулось в выгодную для них сторону.