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76 000 тонн асфальта. В Омске продолжат восстанавливать дороги до наступления холодов

18 октября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске продолжат укладывать асфальт до наступления сильных заморозков

О поручении не останавливать работу муниципального асфальтобетонного завода сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что ремонт городских дорог, укладка тротуаров и ликвидация следов «раскопок» ресурсоснабжающих организаций будет продолжаться пока позволяет погода. Так, например, за минувшие сутки с асфальтобетонного завода отпущено 558 тонн смеси.

«Всего с начала сезона, который стартовал еще в марте, завод изготовил и отпустил более 76 000 тонн асфальта для нужд города, 2 400 тонн приобрели сторонние коммерческие организации», — отметил Шелест.

В зимний период, когда укладка дорожного покрытия будет завершена, специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства проведут ревизию оборудования, совершат необходимые закупки и отремонтируют производственные установки завода, чтобы начать новый сезон без сбоев.

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#Омск#Омская область#Асфальт#Укладка асфальта#Дорожные работы#Новости#Ремонтные работы#Асфальтирование#Анастасия Баянова#Работы
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