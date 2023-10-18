76 000 тонн асфальта. В Омске продолжат восстанавливать дороги до наступления холодов

Мэр рассказал, что ремонт городских дорог, укладка тротуаров и ликвидация следов «раскопок» ресурсоснабжающих организаций будет продолжаться пока позволяет погода. Так, например, за минувшие сутки с асфальтобетонного завода отпущено 558 тонн смеси.