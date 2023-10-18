76 000 тонн асфальта. В Омске продолжат восстанавливать дороги до наступления холодов

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Мэр рассказал, что ремонт городских дорог, укладка тротуаров и ликвидация следов «раскопок» ресурсоснабжающих организаций будет продолжаться пока позволяет погода. Так, например, за минувшие сутки с асфальтобетонного завода отпущено 558 тонн смеси.
«Всего с начала сезона, который стартовал еще в марте, завод изготовил и отпустил более 76 000 тонн асфальта для нужд города, 2 400 тонн приобрели сторонние коммерческие организации», — отметил Шелест.
В зимний период, когда укладка дорожного покрытия будет завершена, специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства проведут ревизию оборудования, совершат необходимые закупки и отремонтируют производственные установки завода, чтобы начать новый сезон без сбоев.