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19 октября: Всероссийский День лицеистов

18 октября 2023, 13:18
Журналисты рассказывали о Всероссийском Дне лицеистов, который отмечается 19 октября года. Этот день имеет долгую историю и традиции, связанные со знаменитыми выпускниками лицеев.

Корни этого праздника начинаются с идеи Михаила Сперанского, который хотел развить систему лицейского образования в России. Император Александр I поддержал эту идею, и 19 октября 1811 года был открыт Императорский Царскосельский лицей. Он предназначался для обучения дворянских детей и готовил будущих государственных деятелей. Программа обучения включала различные дисциплины, а также занималась развитием изящного искусства и физической культурой. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Из стен первого лицея в России вышло много известных людей. Это были Александр Пушкин и другие поэты, дипломаты, чиновники и композиторы. Однако после прихода большевиков к власти все лицеи были закрыты. Восстановление лицейского образования произошло только в 90-х годах, и с тех пор День лицеиста стал праздноваться на всей территории России.

Традиции этого праздника сложились еще в XIX веке. Выпускники ежегодно встречались на «лицейских обедах» в своих бывших учебных заведениях, чтобы повидаться с друзьями и преподавателями. У первых выпускников Царскосельского лицея была особая традиция — разбивать лицейский колокол после выпуска, чтобы каждый мог сохранить осколок как память.

Сегодня выпускники лицеев продолжают возвращаться в свои школы, чтобы встретиться со старыми друзьями и преподавателями, поделиться новостями и провести различные мероприятия. В день лицеиста проводится день открытых дверей, концерты, выставки, театральные представления и другие творческие мероприятия.

Особое внимание к этому празднику уделяется в Санкт-Петербурге, где проводится фестиваль «Лицейская осень», который мечтают посетить не только учащиеся, но и преподаватели. Этот фестиваль имеет государственное значение и является одним из крупнейших событий в образовательной сфере.

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