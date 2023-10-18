19 октября: Всероссийский День лицеистов

Из стен первого лицея в России вышло много известных людей. Это были Александр Пушкин и другие поэты, дипломаты, чиновники и композиторы. Однако после прихода большевиков к власти все лицеи были закрыты. Восстановление лицейского образования произошло только в 90-х годах, и с тех пор День лицеиста стал праздноваться на всей территории России.