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Zoom оштрафован на 115 миллионов рублей за нарушение закона о приземлении

Zoom оштрафован на 115 миллионов рублей за нарушение закона о приземлении

17 октября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Zoom был оштрафован в размере 115 миллионов рублей за отсутствие филиала в России и невыполнение обязанностей по закону о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ.

Суд в Москве наложил штраф в размере свыше 115 млн рублей на сервис Zoom из-за отсутствия официального представительства в России, пишет 360tv.ru.

Таганский районный суд признал компанию Zoom Video Communications, Inc. виновной в нарушении закона о деятельности иностранных компаний в интернете на территории РФ. Штраф был назначен в размере 1/10 от доходов Zoom за 2022 год.

По данным Роскомнадзора, более 400 тысяч пользователей ежедневно воспользуются услугами Zoom, а компания получает доходы от российских клиентов. По данным судьи, выручка Zoom в России превысила 1,15 млрд рублей в прошлом году.

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