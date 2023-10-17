Zoom оштрафован на 115 миллионов рублей за нарушение закона о приземлении

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Суд в Москве наложил штраф в размере свыше 115 млн рублей на сервис Zoom из-за отсутствия официального представительства в России, пишет 360tv.ru.
Таганский районный суд признал компанию Zoom Video Communications, Inc. виновной в нарушении закона о деятельности иностранных компаний в интернете на территории РФ. Штраф был назначен в размере 1/10 от доходов Zoom за 2022 год.
По данным Роскомнадзора, более 400 тысяч пользователей ежедневно воспользуются услугами Zoom, а компания получает доходы от российских клиентов. По данным судьи, выручка Zoom в России превысила 1,15 млрд рублей в прошлом году.