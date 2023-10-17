Внутренний туризм в России на подъеме: возможные точки роста и логистика

Сейчас внутренний туризм в России становится все более популярным. Но чтобы двигаться дальше, нужно создавать интересные места и развивать логистику. Буторин отметил, что существует маршрут, который называется Золотым кольцом. Он проходит через города центральной части России, которые имеют богатую историю. Но последние годы эти города были забыты. Буторин предлагает властям городов Золотого кольца объединиться и придумать новые способы привлечения туристов.