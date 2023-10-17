Внутренний туризм в России на подъеме: возможные точки роста и логистика

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Для привлечения туристов по Золотому кольцу нужно улучшать инфраструктуру и предлагать новые льготы. Сделать это может «братство Золотого кольца» — которое создадут местные власти, объединившись. О способах, как это сделать, в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ведущий проекта «Парки России» Сергей Буторин.
Сейчас внутренний туризм в России становится все более популярным. Но чтобы двигаться дальше, нужно создавать интересные места и развивать логистику. Буторин отметил, что существует маршрут, который называется Золотым кольцом. Он проходит через города центральной части России, которые имеют богатую историю. Но последние годы эти города были забыты. Буторин предлагает властям городов Золотого кольца объединиться и придумать новые способы привлечения туристов.
Общественник считает, что в этих местах есть достаточно самобытности и истории, но может не хватать удобств для туристов. Он предлагает властям городов субсидировать часть стоимости путевок из местного бюджета. Деньги, которые туристы оставят во время поездки, в конечном итоге окупят затраты.
Буторин также предлагает обратить внимание на некоторые категории граждан, например, многодетные семьи, семьи военнослужащих, учителей и медиков. Он предлагает субсидировать посещение маршрутов Золотого кольца для этих групп людей.
Конкретную часть стоимости путевки можно определить на местах, исходя из возможностей городов. Важно поддерживать развитие внутреннего туризма в России, поэтому нужно искать новые способы привлечения туристов.