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Версальский дворец в пригороде Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва

Версальский дворец в пригороде Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва

17 октября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Версальский дворец в Париже был эвакуирован из-за сообщений о возможной угрозе взрыва; это уже второй случай эвакуации за неделю.

В Версальском дворце, расположенном в Парижском пригороде, произошла эвакуация из-за полученной полицией информации о возможном взрыве, сообщает 360tv.ru.

Согласно данным телеканала, полиция объявила эвакуацию из исторического комплекса 17 октября ближе к полудню. Они получили информацию об угрозе взрыва и вызвали специализированную службу для проверки наличия взрывных устройств.

Представители Версальского дворца подтвердили эту информацию через социальную сеть Twitter. Они заявили, что решили провести эвакуацию в целях безопасности посетителей. Весь комплекс будет закрыт до конца рабочего дня.

Это уже не первый случай эвакуации. 14 октября посетителей Версальского дворца, его парка и Лувра тоже попросили покинуть территорию. Тогда полиция получила информацию о минировании через онлайн-форму.

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