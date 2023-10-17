Версальский дворец в пригороде Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Версальском дворце, расположенном в Парижском пригороде, произошла эвакуация из-за полученной полицией информации о возможном взрыве, сообщает 360tv.ru.
Согласно данным телеканала, полиция объявила эвакуацию из исторического комплекса 17 октября ближе к полудню. Они получили информацию об угрозе взрыва и вызвали специализированную службу для проверки наличия взрывных устройств.
Представители Версальского дворца подтвердили эту информацию через социальную сеть Twitter. Они заявили, что решили провести эвакуацию в целях безопасности посетителей. Весь комплекс будет закрыт до конца рабочего дня.
Это уже не первый случай эвакуации. 14 октября посетителей Версальского дворца, его парка и Лувра тоже попросили покинуть территорию. Тогда полиция получила информацию о минировании через онлайн-форму.