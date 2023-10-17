В Москве задержали женщину по подозрению в торговле детьми

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По информации от Следственного комитета России по Москве, начало расследования в отношении жительницы столицы связано с тем, что один из ее детей попал в больницу, и в его крови было обнаружено запрещенное лекарство. Правоохранители обратили внимание на семью и выяснили, что у некоторых из 15 детей имеются фальшивые документы, пишет ФедералПресс.
В 2018–2019 годах женщина физически не могла рожать детей, однако она обращалась в социальные службы и заявляла о прибавлении новорожденных. Она утверждала, что сама родила часть детей, а других детей принесла суррогатная мать.
Однако объяснения женщины не были убедительными, поэтому ее подозревают в незаконной торговле несовершеннолетними. Вместе с ней также задержали ее сообщницу, которой 44 года.