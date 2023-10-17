В Москве задержали женщину по подозрению в торговле детьми

По информации от Следственного комитета России по Москве, начало расследования в отношении жительницы столицы связано с тем, что один из ее детей попал в больницу, и в его крови было обнаружено запрещенное лекарство. Правоохранители обратили внимание на семью и выяснили, что у некоторых из 15 детей имеются фальшивые документы, пишет ФедералПресс.