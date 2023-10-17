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В Москве задержали женщину по подозрению в торговле детьми

17 октября 2023, 13:41
В Москве задержали женщину в возрасте 47 лет, у которой на попечении находятся 15 детей. Ее подозревают в том, что она занималась незаконной торговлей несовершеннолетними.

По информации от Следственного комитета России по Москве, начало расследования в отношении жительницы столицы связано с тем, что один из ее детей попал в больницу, и в его крови было обнаружено запрещенное лекарство. Правоохранители обратили внимание на семью и выяснили, что у некоторых из 15 детей имеются фальшивые документы, пишет ФедералПресс.

В 2018–2019 годах женщина физически не могла рожать детей, однако она обращалась в социальные службы и заявляла о прибавлении новорожденных. Она утверждала, что сама родила часть детей, а других детей принесла суррогатная мать.

Однако объяснения женщины не были убедительными, поэтому ее подозревают в незаконной торговле несовершеннолетними. Вместе с ней также задержали ее сообщницу, которой 44 года.

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