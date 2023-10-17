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Убийца из Самарской области скрылся после нападения в Новосибирске

17 октября 2023, 13:15
Более двадцати лет один гражданин Новосибирска скрывался от закона после совершения жестокого убийства в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По информации ведомства, в одном из частных домов в Дзержинском районе города Новосибирска в результате возникшей ссоры между жителем Самарской области и 37-летним местным жителем было совершено несколько ножевых ударов. Пострадавший был доставлен в больницу, но скончался там. В то время убийца сумел скрыться, и правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск. Однако в настоящее время обвиняемый был задержан, и его ожидает судебное разбирательство, пишет ФедералПресс.

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