Убийца из Самарской области скрылся после нападения в Новосибирске

По информации ведомства, в одном из частных домов в Дзержинском районе города Новосибирска в результате возникшей ссоры между жителем Самарской области и 37-летним местным жителем было совершено несколько ножевых ударов. Пострадавший был доставлен в больницу, но скончался там. В то время убийца сумел скрыться, и правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск. Однако в настоящее время обвиняемый был задержан, и его ожидает судебное разбирательство, пишет ФедералПресс.