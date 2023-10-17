Трое пешеходов погибли на остановке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Согласно предварительной информации, инцидент произошел рядом с домом № 79 на улице Машиностроителей. Водитель автомобиля марки «Пежо 408» не справился с управлением и столкнулся с остановкой, что привело к наезду на трех пешеходов. Из них двое умерли на месте происшествия, пишет ФедералПресс.
В настоящее время движение на данном участке дороги ограничено, поэтому водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и проводят расследование для выяснения точных причин трагедии.