Трое пешеходов погибли на остановке в Екатеринбурге

Согласно предварительной информации, инцидент произошел рядом с домом № 79 на улице Машиностроителей. Водитель автомобиля марки «Пежо 408» не справился с управлением и столкнулся с остановкой, что привело к наезду на трех пешеходов. Из них двое умерли на месте происшествия, пишет ФедералПресс.