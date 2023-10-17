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Трое пешеходов погибли на остановке в Екатеринбурге

17 октября 2023, 18:11
В Екатеринбурге, на улице Машиностроителей, произошло ДТП, в результате которого автомобиль столкнулся с остановкой, сбив трех человек. Двое пострадавших скончались немедленно.

 

Согласно предварительной информации, инцидент произошел рядом с домом № 79 на улице Машиностроителей. Водитель автомобиля марки «Пежо 408» не справился с управлением и столкнулся с остановкой, что привело к наезду на трех пешеходов. Из них двое умерли на месте происшествия, пишет ФедералПресс.

В настоящее время движение на данном участке дороги ограничено, поэтому водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и проводят расследование для выяснения точных причин трагедии.

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