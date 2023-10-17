Силовики ищут подозреваемого в изнасиловании мужчины шваброй в Новоуральске

По данным свидетелей и правоохранительных органов, инцидент произошел в закрытом городе Новоуральске в ресторане «Ромашка» во время поминок. После того, как один из гостей, якобы имевший причастность к убийству, совершенному еще в 90-х годах, начал угрожать родственнику погибшего, директор заведения Иван Бугаенко и его сообщники предположительно нанесли ему избиение и сексуальные действия с использованием швабры, пишет ФедералПресс.