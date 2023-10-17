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Силовики ищут подозреваемого в изнасиловании мужчины шваброй в Новоуральске

17 октября 2023, 13:35
Ресторан в Новоуральске оказался в центре скандала, когда его директор стал подозреваемым в жестоком нападении на посетителя. Информация об этом случае была опубликована в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург».

По данным свидетелей и правоохранительных органов, инцидент произошел в закрытом городе Новоуральске в ресторане «Ромашка» во время поминок. После того, как один из гостей, якобы имевший причастность к убийству, совершенному еще в 90-х годах, начал угрожать родственнику погибшего, директор заведения Иван Бугаенко и его сообщники предположительно нанесли ему избиение и сексуальные действия с использованием швабры, пишет ФедералПресс.

Официальные представители Следственного комитета и МВД подтвердили информацию о поиске подозреваемого и возбуждении уголовного дела.

Следственный отдел по ЗАТО города Новоуральск областного Следственного комитета начал уголовное преследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении мужчины, сообщил старший помощник руководителя регионального следственного комитета Александр Шульга.

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