Силовики ищут подозреваемого в изнасиловании мужчины шваброй в Новоуральске

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По данным свидетелей и правоохранительных органов, инцидент произошел в закрытом городе Новоуральске в ресторане «Ромашка» во время поминок. После того, как один из гостей, якобы имевший причастность к убийству, совершенному еще в 90-х годах, начал угрожать родственнику погибшего, директор заведения Иван Бугаенко и его сообщники предположительно нанесли ему избиение и сексуальные действия с использованием швабры, пишет ФедералПресс.
Официальные представители Следственного комитета и МВД подтвердили информацию о поиске подозреваемого и возбуждении уголовного дела.
Следственный отдел по ЗАТО города Новоуральск областного Следственного комитета начал уголовное преследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении мужчины, сообщил старший помощник руководителя регионального следственного комитета Александр Шульга.