Полиция проводит проверку по факту участия 11-летнего мальчика в нападение

В социальных сетях появилась информация о том, что в Урае 11-летний мальчик гонится за детьми с охотничьим ножом. Он повредил одной из детей куртку. Родители беспокоятся о безопасности своих детей, так как мальчик потревожил всю школу. В городской полиции поступило несколько заявлений, пишет ФедералПресс.