Полиция проводит проверку по факту участия 11-летнего мальчика в нападение

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По этому случаю полиция проводит проверку. Ребенок находится на учете комиссии по делам несовершеннолетних из-за нарушений дисциплины в школе, — сообщили в пресс-службе окружного управления полиции.
В социальных сетях появилась информация о том, что в Урае 11-летний мальчик гонится за детьми с охотничьим ножом. Он повредил одной из детей куртку. Родители беспокоятся о безопасности своих детей, так как мальчик потревожил всю школу. В городской полиции поступило несколько заявлений, пишет ФедералПресс.
Известно, что ребенок вырастает в полной семье. В настоящий момент обсуждается вопрос о переводе его в специализированную школу в Сургуте.