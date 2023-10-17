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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:21

Полиция проводит проверку по факту участия 11-летнего мальчика в нападение

17 октября 2023, 13:19
В Урае проводится проверка информации о том, что 11-летний мальчик преследует других детей с ножом. Ребенок зарегистрирован в подразделении по делам несовершеннолетних.

По этому случаю полиция проводит проверку. Ребенок находится на учете комиссии по делам несовершеннолетних из-за нарушений дисциплины в школе, — сообщили в пресс-службе окружного управления полиции.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Урае 11-летний мальчик гонится за детьми с охотничьим ножом. Он повредил одной из детей куртку. Родители беспокоятся о безопасности своих детей, так как мальчик потревожил всю школу. В городской полиции поступило несколько заявлений, пишет ФедералПресс.

Известно, что ребенок вырастает в полной семье. В настоящий момент обсуждается вопрос о переводе его в специализированную школу в Сургуте.

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