Полиция проверяет Лайму Вайкуле после высказываний о советских памятниках

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием привлечь певицу к ответственности за реабилитацию нацизма. Он напомнил, что Вайкуле заявляла о том, что памятники советским солдатам лишены художественной ценности и следует их сносить.