Полиция проверяет Лайму Вайкуле после высказываний о советских памятниках

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
После высказывания певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сноса советских памятников, ее начали проверять налоговая и полиция, пишет 360tv.ru.
Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием привлечь певицу к ответственности за реабилитацию нацизма. Он напомнил, что Вайкуле заявляла о том, что памятники советским солдатам лишены художественной ценности и следует их сносить.
Певица также подчеркнула свое непонимание людей, которые почитают мемориалы. Она заявила, что Россия «приватизировала День Победы и русский язык». Заявление Бородина было передано из прокуратуры в налоговую службу и Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы.
В феврале 2024 года Лайма Вайкуле прекратила взаимодействие с Россией и покинула страну. Она открыто поддерживала украинскую сторону и даже поднимала флаг Украины на своих концертах.