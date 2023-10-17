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Полиция проверяет Лайму Вайкуле после высказываний о советских памятниках

Полиция проверяет Лайму Вайкуле после высказываний о советских памятниках

17 октября 2023, 12:25
Фото: 1MI
Ранее Вайкуле заявляла о том, что памятники советским солдатам лишены художественной ценности и следует их сносить.

После высказывания певицы Лаймы Вайкуле о необходимости сноса советских памятников, ее начали проверять налоговая и полиция, пишет 360tv.ru.

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием привлечь певицу к ответственности за реабилитацию нацизма. Он напомнил, что Вайкуле заявляла о том, что памятники советским солдатам лишены художественной ценности и следует их сносить.

Певица также подчеркнула свое непонимание людей, которые почитают мемориалы. Она заявила, что Россия «приватизировала День Победы и русский язык». Заявление Бородина было передано из прокуратуры в налоговую службу и Управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы.

В феврале 2024 года Лайма Вайкуле прекратила взаимодействие с Россией и покинула страну. Она открыто поддерживала украинскую сторону и даже поднимала флаг Украины на своих концертах.

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