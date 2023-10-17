Пациент карельской больницы покинул медучреждение без разрешения и погиб

Однако пациент мешал работе специалистов и нарушал покой других пациентов. Он пытался курить в палате и часто уходил из отделения, что вынуждало персонал искать его и приводить обратно. В связи с указанным выше, медики переместили его в отдельную палату в приемном отделении. Там планировалось провести осмотр и консультацию узких специалистов, чтобы выяснить причину неадекватного поведения и определить лечение.