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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Пациент карельской больницы покинул медучреждение без разрешения и погиб

17 октября 2023, 13:25
Один из пациентов Межрайонной больницы № 1 ушел оттуда без разрешения, а 15 октября его тело было найдено в болотистой местности без признаков насильственной смерти. Специалисты из регионального министерства здравоохранения и следователи сейчас проводят проверку.

Как сообщается в официальной группе карельского минздрава, житель поселка Боровой был доставлен в больницу вечером 11 октября для дальнейшего наблюдения, пишет ФедералПресс.

Однако пациент мешал работе специалистов и нарушал покой других пациентов. Он пытался курить в палате и часто уходил из отделения, что вынуждало персонал искать его и приводить обратно. В связи с указанным выше, медики переместили его в отдельную палату в приемном отделении. Там планировалось провести осмотр и консультацию узких специалистов, чтобы выяснить причину неадекватного поведения и определить лечение.

Однако у врачей не получилось реализовать свои намерения. Пациент решил уйти из больницы, не предупредив об этом врачей.

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