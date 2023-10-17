Омским компаниям предложили поучаствовать в национальной премии «Наш вклад»

Омские компании приглашают поучаствовать в новом сезоне национальной премии «Наш вклад». Она отметит значимые социальные проекты бизнеса и НКО. Заявки от участников принимают до 29 ноября на сайте нашвклад.рф. Свои программы могут представить российские компании и общественные организации. Оценивать проекты будут главы всех регионов России.