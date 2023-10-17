Омским компаниям предложили поучаствовать в национальной премии «Наш вклад»

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Омские компании приглашают поучаствовать в новом сезоне национальной премии «Наш вклад». Она отметит значимые социальные проекты бизнеса и НКО. Заявки от участников принимают до 29 ноября на сайте нашвклад.рф. Свои программы могут представить российские компании и общественные организации. Оценивать проекты будут главы всех регионов России.
«По решению Президента Владимира Путина в России действуют национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. В реализацию задач нацпроектов активно вовлечены представители бизнеса и некоммерческих организаций, которые дают старт самым разным социальным инициативам. Национальная премия „Наш вклад“ служит одним из значимых инструментов оценки участия бизнеса и НКО в социальной повестке страны», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Проекты, запущенные финалистами, помогут создать дополнительные рабочие места, развивают производство, образование, науку, культуру и спорт.
В премии предусмотрены 6 номинаций: «Госкорпорации и госкомпании», «Крупный бизнес. Сетевой», «Крупный бизнес. Регион», «Средний бизнес», «Малый бизнес» и «Некоммерческие организации». Каждый год объявляют дополнительную номинацию по наиболее актуальному направлению.
«В этом году мы решили запустить отдельный тематический трек — с корпоративными социальными практиками, направленными на поддержку семьи. Участвовать в нем могут и крупные компании, и субъекты МСП, и некоммерческие организации. Тема помощи семьям с детьми находится в зоне особого внимания государства, и мы хотим отметить успешные кейсы, которые достраивают и расширяют существующую систему мер господдержки», — рассказала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
К поддержке семей могут относится финансовая помощь предприятий многодетным сотрудникам, социальные выплаты по рождению ребенка, психологические и юридические консультации, медицинская помощь, образовательные программы.