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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 10:25

Нарушители охотились ночью с помощью фароискателя

Омские браконьеры устроили погоню с охотинспекторами и утопили квадроцикл

17 октября 2023, 09:41
Фото: Город55
Нарушители охотились ночью с помощью фароискателя

В Омской области браконьеры во время погони утопили в реке вездеход

Самим нарушителям пришлось спасаться вплавь, после чего бежать в лес.

В Омской области погоня за браконьерами в Колосовском районе чуть было не привела к трагедии: нарушители на квадроцикле пытались форсировать реку Ошу и утопили свой транспорт.

«Около 3 часов ночи 10 сентября в районе деревни Квашнино сотрудники Управления по охране животного мира во время рейда заметили самоходный транспорт с включенным световым устройством», — рассказала Городу55 пресс-секретарь «Управления по охране животного мира Омской области» Алена Семикина.

Увидев охотинспекторов, компания на квадроцикле попыталась скрыться, попутно выбрасывая из вездехода части туши косули. Погоня продолжалась какое-то время и завершилась в реке Оша.

«При попытке пересечь реку транспорт нарушителей перевернулся и затонул. Водитель и два пассажира вплавь перебрались на противоположный берег и сбежали в лес», — пояснила Семикина.
Управление по охране животного мира
Видео: Скрин с видео

Сразу после этого ДТП инспекторы вызвали на место полицейских, которые приняли заявление о незаконной охоте. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Собственно, как видно по видео, доставать утонувший вездеход пришлось с помощью спецтехники, после чего его отогнали на спецстоянку. Сейчас квадроцикл является вещественным доказательством по делу.

Вездеход перегнали на штрафстоянку
Видео: 1MI

Добавим, что только за сентябрь в Омской области браконьеры незаконно добыли 3 лосей, 1 косулю сибирскую, 1 кабана и 4 уток. Помимо этого было изъято 6 охотничьих ружей и уже возбуждено 4 уголовных дела.

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