Омские браконьеры устроили погоню с охотинспекторами и утопили квадроцикл

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Омской области погоня за браконьерами в Колосовском районе чуть было не привела к трагедии: нарушители на квадроцикле пытались форсировать реку Ошу и утопили свой транспорт.
«Около 3 часов ночи 10 сентября в районе деревни Квашнино сотрудники Управления по охране животного мира во время рейда заметили самоходный транспорт с включенным световым устройством», — рассказала Городу55 пресс-секретарь «Управления по охране животного мира Омской области» Алена Семикина.
Увидев охотинспекторов, компания на квадроцикле попыталась скрыться, попутно выбрасывая из вездехода части туши косули. Погоня продолжалась какое-то время и завершилась в реке Оша.
«При попытке пересечь реку транспорт нарушителей перевернулся и затонул. Водитель и два пассажира вплавь перебрались на противоположный берег и сбежали в лес», — пояснила Семикина.
Сразу после этого ДТП инспекторы вызвали на место полицейских, которые приняли заявление о незаконной охоте. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Собственно, как видно по видео, доставать утонувший вездеход пришлось с помощью спецтехники, после чего его отогнали на спецстоянку. Сейчас квадроцикл является вещественным доказательством по делу.
Добавим, что только за сентябрь в Омской области браконьеры незаконно добыли 3 лосей, 1 косулю сибирскую, 1 кабана и 4 уток. Помимо этого было изъято 6 охотничьих ружей и уже возбуждено 4 уголовных дела.