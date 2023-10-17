Ловили стерлядь и осетра. Двое омичей попались на браконьерстве

Двоих братьев, 44 и 49 лет, задержали с поличным на берегу Иртыша. Один из рыбаков пытался выбросить мешок с уловом в воду, но полицейские не дали ему этого сделать. У браконьеров изъяли 174 экземпляра стерляди. Также в сети рыбаков попались осетр, судак, налим и лещ.