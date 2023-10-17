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У браконьеров изъяли 174 экземпляра рыбы

Ловили стерлядь и осетра. Двое омичей попались на браконьерстве

17 октября 2023, 04:57
Фото: Прокуратура Омской области
У браконьеров изъяли 174 экземпляра рыбы

В Омской области двоих мужчин поймали за незаконной ловлей стерляди и осетра

Во время задержания один из рыбаков пытался выбросить мешок со стерлядью в воду, но полицейские не дали ему этого сделать.

В Омской области двоих жителей Тары поймали за незаконной ловлей ценных пород рыбы, сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе региональной полиции.

Двоих братьев, 44 и 49 лет, задержали с поличным на берегу Иртыша. Один из рыбаков пытался выбросить мешок с уловом в воду, но полицейские не дали ему этого сделать. У браконьеров изъяли 174 экземпляра стерляди. Также в сети рыбаков попались осетр, судак, налим и лещ.

На мужчин завели уголовное дело. Сумма ущерба, нанесенного природе, составила около 800 тысяч рублей. К материалам дела приобщили моторную лодку, рыболовные сети и автомобиль. Также у браконьеров дома изъяли больше 100 тысяч рублей, которые, предположительно, были получены незаконным путем. Полицейские нашли у мужчин тетрадь, в которой велся учет пойманной и проданной рыбы.

По факту вылова 24-х особей краснокнижного осетра материал будет передан в следственный комитет.

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#Происшествия#Видео#Полиция#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Браконьерство#Незаконная добыча#Браконьеры#Тара#Евгений Игишев#Река Иртыш
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