Ловили стерлядь и осетра. Двое омичей попались на браконьерстве

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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В Омской области двоих жителей Тары поймали за незаконной ловлей ценных пород рыбы, сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе региональной полиции.
Двоих братьев, 44 и 49 лет, задержали с поличным на берегу Иртыша. Один из рыбаков пытался выбросить мешок с уловом в воду, но полицейские не дали ему этого сделать. У браконьеров изъяли 174 экземпляра стерляди. Также в сети рыбаков попались осетр, судак, налим и лещ.
На мужчин завели уголовное дело. Сумма ущерба, нанесенного природе, составила около 800 тысяч рублей. К материалам дела приобщили моторную лодку, рыболовные сети и автомобиль. Также у браконьеров дома изъяли больше 100 тысяч рублей, которые, предположительно, были получены незаконным путем. Полицейские нашли у мужчин тетрадь, в которой велся учет пойманной и проданной рыбы.
По факту вылова 24-х особей краснокнижного осетра материал будет передан в следственный комитет.