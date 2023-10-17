Копайгородский: На 250% выросли в Сочи темпы строительства новых школ и детсадов

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Согласно статистике, с 2020 года в Сочи построили 9 образовательный учреждений, введено 3000 мест в школах и более 500 мест в дошкольных организациях. Также построено 8 футбольных полей и еще более 60 спортивных объектов.
Шесть школ уже строятся и до конца 2023 года стартует строительство еще четырех. Алексей Копайгородский подчеркнул, что высокие темпы строительства удаётся поддерживать в том числе благодаря содействию администрации края. Также мэрия активно участвует в федеральных программах и привлекает инвесторов, пишет kommersant.ru.
В поселке Кудепста, по договору комплексного развития территории, инвестор возводит детский сад на 550 мест. В октябре завершили этап строительства новой школы на 1100 мест в микрорайоне Министерские Озера. К 2026 году в городе-курорте число учебных мест должно увеличиться на 13 000.
В Сочи реализуются уникальные социальные проекты. Так, в микрорайоне Мамайка построена многонациональная школа, в которой 8 корпусов и свой пляж и круглосуточный летний лагерь. В Красной Поляне работает самая высокогорная школа Сочи, в её новом корпусе учатся 400 ребят, теперь все в первую смену, сообщил Копайгородский.
В Сочи активно строятся и спортивные объекты. Например, в августе открылся Зал единоборств в посёлке Кудепста. Построены два футбольных поля, две спортивные и 15 воркаут-площадок.
68 социальных объектов будут реализованы в городе-курорте в этом финансовом году. Речь идёт о школах, спортивных, культурных и прочих объектах. На финансирование выделено около 14 млрд рублей. В ближайшие 3 года планируемый объём финансирования по данному направлению составляет 43,5 млрд рублей.
Алексей Копайгородский рассказал, что до конца года в Сочи будет принят новый Генплан развития города до 2044 года. Под социальное строительство отводится 771 гектар. На этой территории разместят 56 школ, 170 детсадов, 10 больниц, 78 поликлиник, всего 530 объектов. 168 гектаров предусмотрено под плоскостные спортивные сооружения в микрорайонах.