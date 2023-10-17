Копайгородский: На 250% выросли в Сочи темпы строительства новых школ и детсадов

В Сочи реализуются уникальные социальные проекты. Так, в микрорайоне Мамайка построена многонациональная школа, в которой 8 корпусов и свой пляж и круглосуточный летний лагерь. В Красной Поляне работает самая высокогорная школа Сочи, в её новом корпусе учатся 400 ребят, теперь все в первую смену, сообщил Копайгородский.